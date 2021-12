Los mejores memes del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’; porque la película por fin se estrenó e internet no ha dejado pasar este evento.

Eso sí, hay que tener cuidado con los memes de ‘Spider-Man: No Way Home’, pues varios de estos son spoilers de la película; mientras que otros se burlan un poco de lo que está pasando.

Sin más, aquí tienes algunos de los mejores memes del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, esperamos que no te encuentres con algún spoiler importante que te arruine la experiencia.

Meme Spider-Man: No Way Home (@ElGolGarracol)

Meme Spider-Man: No Way Home (@MatthewShanixx)

Meme Spider-Man: No Way Home (@ThelmaVillagra)

Meme Spider-Man: No Way Home (Twitter)

Como puedes ver, la mayoría habla de la reunión de los Hombres Araña en ‘Spider-Man: No Way Home’, además de burlarse un poco de cómo Marvel y Sony se “comerán” al público este fin de semana.

Esto último sucede siempre que una película de superhéroes se estrena; sin embargo, para muchos ‘Spider-Man: No Way Home’ es el evento de este fin de año.

De ahí que las salas, que han sufrido con la pandemia, vean a ‘Spider-Man: No Way Home’ como la gran salvadora del negocio, cosa que aprovecharon los memes.

‘Spider-Man: No Way Home’ hacer real un popular meme

Hablando de memes, y advertimos que esto puede ser un spoiler para varios, ‘Spider-Man: No Way Home’ hace real un popular meme del Hombre Araña.

Nos referimos al meme donde el Hombre Araña se encuentra con su doble y se señalan; ‘Spider-Man: No Way Home’ tiene un momento así.

Lo curioso es que ‘Spider-Man: No Way Home’ recrea la versión modificada de este meme, donde aparecen los 3 Hombres Araña señalando.

Spider-Man: No Way Home Meme (@fattahherawanto)

En ‘Spider-Man: No Way Home’ quienes hacen eso son Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, aunque con ciertos cambios, aún así “se entiende la referencia”.

Hay que señalar que ‘Spider-Man: No Way Home’ no es la primera película de Spidey que hace real el meme.

Anteriormente vimos esta referencia al meme en ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, donde Spider-Man 2099 se encuentra con un Spider-Man de otro universo.