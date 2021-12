‘Spider-Man: No Way Home’ iba a tener un cameo de Morgan Stark; la propia actriz Lexi Rabe confirmó esto en una publicación en Instagram.

Ahí menciona que le encantó ‘Spider-Man: No Way Home’; pero que desafortunadamente el estudio (Sony) eliminó su participación del filme, pues grabó una escena con el elenco principal.

Por lo que podemos ver, Lexi Rabe estuvo invitada a la premier de ‘Spider-Man: No Way Home’, lo que confirmaría que se vio involucrada en el proyecto de alguna forma.

Lexi Rabe en la premiere de Spider-Man: No Way Home (@lexi_rabe)

“Me encantó esta película, aunque mi parte (el estudio pidió usar mi imagen) fue eliminada, fue increíble ver a todos” Lexi Rabe.

Fuera de esto, Lexi Rabe no mencionó cuál era el cameo de Morgan Stark en ‘Spider-Man: No Way Home’ ni con qué actores o actrices interactuó en la escena que fue eliminada.

Sin embargo, su aparición no habría sido tan importante, de ahí que Sony decidiera eliminarla del corte final de ‘Spider-Man: No Way Home’, que ya era bastante extenso.

Asimismo, no se han dado detalles de que haya planes para Morgan Stark y Lexi Rabe en el MCU, fuera de esta participación cortada de ‘Spider-Man: No Way Home’.

¿Quién es Morgan Stark y por qué pudría haber aparecido en ‘Spider-Man: No Way Home’?

Morgan Stark es la hija de Tony Stark con Pepper Potts, fue presentada en ‘Avengers: Endgame’ y se hizo famosa por mencionar la frase “Te Amo 3000″.

Su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’ estaría justificada precisamente por su relación directa con Tony Stark, el cual fue el mentor de Peter Parker en esta etapa del MCU.

Técnicamente Morgan Stark y Peter Parker podría compartir un lazo no sanguíneo de hermano y hermana debido a Tony, algo que pudo ser explotado en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Peter Parker y Tony Stark (Marvel)

Además está la figura de Happy, asistente y mejor amigo de Tony, quien se encargaba de cuidar tanto de Morgan Stark como de Peter Parker, como se vio en ‘Spider-Man: No Way Home’ con el último.

A señalar que parece que Morgan Stark y Peter Parker jamás se han conocido, por lo que su reunión se hubiera dado en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Hay que mencionar que muchos creen que Morgan Stark tomará el legado de su padre en el futuro del MCU, sobretodo ahora que Peter salió de la ecuación por el final de ‘Spider-Man: No Way Home’.

