El atractivo de Lola Bunny fue puesto sobre la mesa a raíz de su diseño para 'Space Jam: A New Legacy'.

Una nueva polémica se ha desatado en redes sociales por el rediseño de un personaje clásico, en esta ocasión el señalado es 'Space Jam: A New Legacy', pues en un video reciente se pudo ver el nuevo aspecto de Lola Bunny, el cual no ha gustado a los fans veteranos.

El material en cuestión es el promo sobre la alianza de Xbox y 'Space Jam: A New Legacy', ahí se puede ver rápidamente e Lola Bunny con su uniforme del Tune Squad, el cual es más largo que el que llevaba en la película de los 90, siendo más parecido al de las jugadoras profesionales.

No obstante, esto no ha gustado en una parte del público, quienes señala que es una especie de censura sobre el atractivo que ella tenía en su primera aparición; aunque también hay un sector que defiende esta nueva apariencia que señalan que en realidad no hay gran cambio en el cuerpo de Lola, sólo tiene ropa más holgada.

Lola Bunny ya había tenido un rediseño antes de 'Space Jam: A New Legacy'

Aún más, quienes defienden el nuevo aspecto de Lola Bunny en 'Space Jam: A New Legacy', mencionan que Warner ha respetado gran parte de la apariencia de la conejita enamorada de Bugs Bunny, pues esta ya tuvo un rediseño que sí cambió todo el concepto del personaje.

Esto sucedió varios años después del lanzamiento de la primera 'Space Jam', específicamente en 'El Show de los Looney Tunes', ahí vimos a una Lola con un físico más caricaturizado y menos atractivo, además de una actitud más infantil, inocente y hasta cierto punto, obsesiva.

Esta versión se podría definir como un cliché de "novia tóxica" , pues constantemente se veía acosando a Bugs Bunny para que este fuera su novio, al mismo tiempo que lo llegaba a celar por razones intrascendentes, sin mencionar que tenía una visión idealista del amor.

Nada que ver con la basquetbolista del Tune Squad original, más atlética, con una personalidad más fuerte y que rechazó constantemente a Bugs hasta que este la salvó de los Monstars.

Con información de Twitter.