Sorprende propuesta de matrimonio antes de iniciar ‘Spider-Man: No Way Home’ (FOTO)

Sorprende propuesta de matrimonio antes de iniciar ‘ Spider-Man: No Way Home ’ . En redes sociales circula una tierna fotografía del momento.

Hoy es el estreno mundial de ‘Spider-Man: No Way Home’ y en redes sociales no solo circulan spoilers y memes de la película.

También se comparten momentos únicos y sorprendentes que atraen la atención de los cibernautas.

Tal es el caso de un joven que se aventuró y le pidió matrimonio a su novia... Antes de iniciar ‘Spider-Man: No Way Home’.

Te contamos todos los detalles de esta romántica y ‘arácnida’ propuesta de matrimonio.

Propuesta de matrimonio ‘Spider-Man: No Way Home’ (@reyreypelcastre - Twitter)

‘Spider-Man: No Way Home’: no hay spoilers, pero sí una propuesta de matrimonio antes de iniciar la película

Cuando creíamos haberlo visto todo, aparece una insólita propuesta de matrimonio en las salas de Cinepolis.

De acuerdo con la usuaria en Twitter ‘ReyRey’ (@reyreypelcastre), antes de iniciar la función de ‘Spider-Man: No Way Home’ hubo un romántico momento.

Resulta que una pareja de fanáticos de Spider-Man robaron, por unos minutos, la atención de los asistentes.

¡Ambos se comprometieron en matrimonio en frente de otros fans de Spider-Man!

Por supuesto, el sorprendente y bello momento quedó registrado en una fotografía y poco a poco se hace viral en redes sociales.

‘Spoiler: hubo una propuesta de matrimonio en el cine antes de ‘Spider-Man: No Way Home’ escribió ReyRey en la descripción de la fotografía.

Hasta el momento, la foto de la propuesta de matrimonio antes de iniciar ‘Spider-Man: No Way Home’ supera los mil ‘me gusta’.

Además, en la fotografía viral comenzaron a surgir comentarios positivos y negativos.

Propuesta de matrimonio antes de iniciar ‘Spider-Man: No Way Home’ desata comentarios en redes sociales

En Twitter circula una foto del momento exacto en que dos jóvenes se comprometen en matrimonio antes de iniciar ‘Spider-Man: No Way Home’.

La tierna y sorprendente foto ya es viral en la red social y los cibernautas no dudaron en expresar su opinión.

Por un lado, hay quienes piensan que la propuesta de matrimonio fue un acto vergonzoso.

‘Nuevo nivel de cringe desbloqueado’, ‘¿Todo bien en casa?’, ‘Cliché ridículo de gente sin imaginación’, señalan algunos usuarios.

Otros piensan que la propuesta de matrimonio fue bonita ; la usuaria en Twitter que tomó la foto expresó ‘La verdad fue una gran manera de empezar la peli’.

Pero eso no es todo, la cuenta oficial en Twitter de Cinepolis contestó ‘¡Qué vivan las novios!’, acompañado de un GIF de Zandaya y Tom Holland.