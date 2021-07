Shifting: ¿Qué es y cuándo será posible?

El Shifting o Shifting Realities es, como su nombre lo indica, la posibilidad de movernos a otro universo o realidad de manera consciente y a placer.

El Shifting toma como base la existencia de diferentes realidades, donde cada persona existe; pero en una versión diferente a la de nuestra realidad.

Sin embargo, a diferencia de lo que muestran series y películas, lo que viaja a otra realidad no es nuestro cuerpo; sino nuestra mente.

Es decir, nuestra consciencia se conecta con el “yo” de otra realidad a la que queramos acceder, manteniendo hasta cierto punto la noción de nosotros mismos.

Shifting (Especial)

No obstante, hay una limitante dentro del Shifting y es que no podemos ir a realidades o universos desconocidos como tal.

Para hacer el Shifting se necesita conocer el mundo al que se desea acceder, ya sea que se haya visto en anime, película, cómic, videojuego, etcétera.

Sin esta condición es imposible cambiar de realidad, pues nuestra conciencia no tiene un lugar hacia el cuál dirigirse realmente.

¿Cuándo es posible hacer el Shifting?

Ahora bien, si deseas intentar el Shifting, este sólo es posible durante la noche; específicamente a la hora en que te vayas a dormir.

Como mencionamos, el Shifting involucra a la conciencia, por ende mientras estamos en vigía es imposible ir a otra realidad.

A esto hay que añadir que el viaje no se hace de manera inmediata, se necesitan seguir una serie de pasos importantes para lograr el objetivo.

En primer lugar se debe de tener un destino claro al cual viajar, por ejemplo, si quieres ir al mundo de ‘Dragon Ball’ o ‘Harry Potter’.

Harry Potter (Warner Bros.)

Una vez escogido el destino se recomienda hacer un guión, en el cual deberás de especificar algunos detalles de tu viaje.

Ahí debes de poner cosas como si quieres sufrir daño, morir, tener hambre o sed, los lugares que visitarás, a quién conocerás y el tiempo en que estarás ahí.

No hay que ser muy específico, con dar generalidades de todo esto es más que suficiente; incluso puedes definir tu apariencia.

Eso sí, es preferible que lo hagas a mano en libreta, misma que deberás de poner debajo de tu cama para el momento en que vayas a intentar el Shifting.

Dormir (Pixabay)

También se recomienda comer bien, tomar agua y estar relajados; pues un cuerpo y mente con cansancio o estrés no podrán hacer el Shifting.

Esto debido a que el organismo resentirá el trabajo del día y entrará en “modo sueño” automáticamente, pues necesitará recuperar energía.

Por lo mismo, personas que han perdido el conocimiento por un golpe o afectación externa no hacen Shifting, pues el cuerpo se “apaga” tratando de regenerarse.

Aquí también hay que aclarar que el Shifting no es igual que el sueño, pues al cambiar de realidad se está en pleno uso de razón y de los actos que cometemos.

¿El Shifting se puede hacer todos los días?

Otra cosa a señalar es que el Shifting no siempre se puede realizar, de hecho personas que supuestamente lo han logrado comentan que es muy difícil.

Habrá días en que puedas hacer el Shifting y posterior a eso puede pasar incluso semanas o meses antes de que vuelvas a hacer otro viaje.

Te darás cuenta que accediste a la realidad deseada (el mundo de ‘Dragon Ball’ o ‘Harry Potter’) y si tienes recuerdos lúcidos de esta.

Si estos se difuminan conforme pasa la mañana o tarde, significa que simplemente tuviste un sueño.

Shifting Realities (Especial)

Algo a destacar es que el Shifting no implica ningún peligro, pues al realizarse al dormir, tu cuerpo estará seguro en tu cama.

Además el definir en el guión si quieres morir o tener heridas ayuda a que el viaje sea aún más seguro.

Y no, no te preocupes de no poder despertar, si defines en el mismo guión el tiempo que deseas estar en la otra realidad, al cumplir el plazo despertarás.

Mientras que en el otro mundo pudieron haber pasado 100 o 200 años, aquí sólo transcurrirán las 7 u 8 horas que duermes por lo general.

Shifting (Especial)

Incluso si logras hacer Shifting sin guión o tu otro yo sufre alguna herida de consideración (o muere), no tienes de qué preocuparte.

Si tu otro yo pierde la conciencia por alguna razón, habrá una desconexión automática y regresarás a tu cuerpo de esta realidad, despertando inmediatamente.