Bershka lanzó una colección inspirada en ‘Sailor Moon’ para hombres y mujeres

A lo largo del año, varias colecciones que remontan a la infancia de los 90 han estado saliendo de la mano de distintas tiendas de ropa y, en esta ocasión las tiendas Bershka han traído una nueva colección unisex inspirada en ‘Sailor Moon’.

Desde principios de año, los tenis Skechers ya se habían adelantado al poder del prisma lunar y habían lanzado la colección inspirada en ‘Sailor Moon’ y sus personajes como Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter y Sailor Venus; además de una línea de sudaderas que iban a tono con los tenis pero, al parecer esta solo se comercializó en China.

Sudadera Sailor Moon Bershka

Pantalón Sailor Moon Bershka

Ahora Bershka ha lanzado la nueva colección de ropa tanto para hombres como para mujeres, inspirada el el popular anime de Toe Animation pues, la tienda de ropa ya ha dado ha conocer algunas imágenes con los estampados de ’Sailor Moon’.

Entre pantalones, vestidos, sudaderas, pantalones, camisetas y hasta ropa interior, Bershka luce con gran variedad en su colección en donde los gatos y las lunas, así como elementos del anime no podían faltar.

Además, también hay prendas para los más pequeños con tallas que van desde los 10 a los hasta los 12, siguiendo con tallas chica, mediana y grande; asimismo, las prendas de la colección de ‘Sailor Moon’ oscilan entre los 1 68 pesos hasta los mil 106 , dependiendo de qué y cuánto lleves.

🇪🇺 New Collection! แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติสเปน Bershka ออกเสื้อผ้าและเครื่องประดับคอลเลคชั่นใหม่เป็นธีม "เซเลอร์มูน" ซึ่งสินค้าจะออกวางจำหน่ายในช้อป Bershka ทุกสาขาในประเทศแถบยุโรปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 เป็นต้นไป pic.twitter.com/1RazItZ9hd — Sailor Moon Thailand Fanclub (@SailorMoonTH) — Sailor Moon Thailand Fanclub (@SailorMoonTH) November 5, 2020

No obstante, la colección de ‘Sailor Moon’ x Bershka no se encuentra disponible en México pues, en la página web de la tienda únicamente se vende en España y, lamentablemente aún no cuenta con envíos internacionales.

Pero, es posible que ante el furor de la colección unisex de Bershka x ‘Sailor Moon’, se extienda gradualmente hacia sus sectores de mayor compra.