No cabe duda que ‘Rick and Morty’ sabe cómo hacer campañas publicitarias, ante la llegada de su Temporada 5, no se podía quedar atrás.

‘Rick and Morty’ sorprendió a todo el mundo al abrir, “Morty’s”, su propio restaurante temático en Estados Unidos, con ayuda de la cadena “Wendy’s”.

En lugar de tener a la niña icónica del negocio de comida rápida, se puso la cara de Morty; además se instaló una experiencia del show en el área para llevar.

Como pueden ver, los autos entran por la boca de Morty, dentro se pueden ver pantallas con elementos temáticos de la serie y el restaurante.

Además hay menús temáticos con productos como los refrescos Mello Yello BerryJerryboree y Mello Yello Portal Time Lemon Lime.

Lamentablemente, el restaurante temático de ‘Rick and Morty’ sólo estará abierto durante este fin de semana del 18 al 20 de junio.

Temporada 5 de ‘Rick and Morty llegará a HBO Max

Aunque el restaurante de ‘Rick and Morty’ sólo está en Wendy’s de Estados Unidos por tiempo limitado, eso no quita que pronto tengamos la Temporada 5.

Aún más, los nuevos capítulos de ‘Rick and Morty’ se estrenarán por primera vez en todo el mundo gracias a HBO Max, eso incluye México y América Latina.

Si bien a Temporada 5 se estrena este 20 de junio, cuando HBO Max llegue a nuestro territorio los capítulos lanzados ya estarán a disposición de los usuarios.

Rick and Morty (Adult Swim)

Además la Temporada 5 de ‘Rick and Morty’ se irá actualizando conforme vayan saliendo los episodios cada semana.

Esto también significa que la serie abandonará Netflix y otras plataformas de streaming donde se proyectaba hasta este momento.

Hay que señalar que existe mucha expectativa sobre la nueva temporada de ‘Rick and Morty’, pues llega luego de más de un año del estreno de la Temporada 4.

Con información de Screen Rant y YouTube.