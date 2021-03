Adult Swim decidió celebrar el primer aniversario de ‘Animal Crossing: New Horizons’ con ‘Rick and Morty’ en su propio mundo de videojuegos



Uno de los temas principales de ‘Rick and Morty’ es su viaje a través de las dimensiones y el multiverso , por lo que no es extraño encontrar a estos personajes en universos que no son los suyos como en ‘Los Simpson’ o mas recientemente, en el videojuego de Nintendo Switch ‘Animal Crossing’.

Aunque aún no hay noticias sobre cuándo se estrenará la nueva temporada de ‘Rick and Morty’ en Adult Swim, han hecho presencia en varios teasers como en la llegada de la nueva PS5 y, ahora han hecho lo propio por el primer aniversario de ‘Animal Crossing: New Horizons’.

En el nuevo comercial de Adult Swim, ‘Rick and Morty’ hacen su triunfal aparición en el mundo de ‘Animal Crossing: New Horizons’ en donde ambos consiguen tener su propia isla; sin embargo, mientras Morty disfruta de excavar e incluso de ser picado por abejas, Rick se dedica a construir, como es habitual en su personaje.

La encargada de escribir y dirigir este comercial de Adult Swim en donde ‘Rick and Morty’ llevan su sátira y humor negro al mundo de videojuegos de ‘Animal Crossing: New Horizons’ fue la artista visual Kyteen Janae.

¿Qué le depara el futuro a ‘Rick and Morty’?

De momento, este teaser de Adult Swim para celebrar un año de la llegada de ‘Animal Crossing: New Horizons’ ha despertado las dudas sobre una nueva temporada de ‘Rick and Morty’, pues se se sabe que la producción de la quinta temporada continua en producción tras el éxito de sus cuatro temporadas anteriores.