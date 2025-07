Tras el éxito del primer título, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 llega como sucesor, aprovechando la efervescencia por la película.

Si bien tiene mejoras en su base narrativa, jugabilidad, estilo visual y contenido disponible, no va más allá de cualquier otro juego de anime.

5 puntos de por qué Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 no es muy diferente a otros juegos de anime

Aquí te dejamos nuestros 5 puntos de por qué Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 no es muy diferente a otros juegos de anime en el mercado:

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (SEGA)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 te cuenta la misma historia del anime

Como era de esperarse, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 te cuenta la misma historia del anime, no esperes nada nuevo en este sentido:

Su Modo Historia, que ahora cubre tres arcos fundamentales del anime

El Distrito Rojo

La Aldea de los Herreros

El Entrenamiento de los Pilares

Por obvias razones, toda la narrativa es extremadamente lineal y predecible si ya viste la serie o leíste el manga.

Aunque los niveles cuentan misiones secundarias y coleccionables, en realidad son cosas meramente anecdóticas, que aportan muy poco.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (SEGA)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 tiene los modos tradicionales

Otra cosa a mencionar es que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 tiene los modos tradicionales:

Versus

Entrenamiento

Online

Dentro de todos destaca el Modo desafío, donde peleas en una serie de escenarios en un tablero, con condiciones especiales.

Para al final enfrentarte a uno de los pilares, tu eliges el camino que quieras tomar, los personajes y puedes ir ganando potenciadores entre batallas.

Sirve para pasar el rato si te aburre el modo Historia, además de que te ayuda a explorar mejor el gameplay de todos los peleadores.

También tenemos una Galería, donde puedes ver los extras que desbloqueas o compras con el dinero del juego, como nuevos trajes, intros y escenas secundarias.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (SEGA)

El gameplay de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 es muy divertido

Aunque no se sale del estándar del género, la realidad es que el gameplay de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 es muy divertido, te guste o no la serie.

El sistema de combate ha sido pulido para ofrecer mayor fluidez, profundidad y estrategia.

La acción es muy rápida, donde destacan sobre todo los ataques cinemáticos de los personajes, mismos que puedes ir desbloqueando mientras juegas, para armar tu propio personaje.

Mientras más uses a un personaje, este sube de nivel y va desbloqueando cosas, como atuendos o elementos para tu tarjeta online.

Además puedes ir comprando mejoras que se le equipan a cada uno de los peleadores, como más salud, defensa, ataque o una mejora en su medidor de especial.

Lo cual hace que quieras jugar en todos los modos para tener todas las mejoras, atuendos y conseguir al personaje perfecto.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (SEGA)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 cuenta con una excelente estética y rendimiento

Otra cosa a señalar es que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 cuenta con una excelente estética y rendimiento, con un optimización para 60 fps constantes en consolas y PC.

Además, se ha incorporado juego cruzado para las plataformas principales, lo que significa que puedes enfrentar o colaborar con jugadores sin importar la consola.

En cuanto a la estética, las animaciones en cell shading han sido renovadas para hacerlas más espectaculares.

Así como se ha incluido música original compuesta para el juego, junto con las pistas icónicas de la serie.

Se agradece que no hayan usado la clásica estrategia de usar cinemáticas con imágenes estáticas del anime.

En su lugar, recrearon todas las escenas usando el motor del juego, lo cual agrega bastante a la presentación artística.

Finalmente, el uso de voces originales (en japonés e inglés) añade autenticidad, y los diálogos durante el combate varían según los personajes que elijas.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (SEGA)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 no es nada que no hayas visto en otro juego de anime

Si bien el juego es interesante, en general Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 no es nada que no hayas visto en otro juego de anime.

Lo cual hace que se sienta un poco parco, pues fuera de todo el fan service que supone, se trata de un título mediano de peleas.

Aunque tiene escenarios para explorar, estos son muy limitados y están ahí más que nada para rellenar tiempo de juego.

Curiosamente hubiera quedado mejor que solo fueran peleas una tras otra, esto también lo hermanaría aún más con el resto de juegos del estilo.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (SEGA)

¿Vale la pena Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2?

La realidad es que a menos que seas muy fan de Tanjiro y Nezuko, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 no tiene nada para ti.

Aunque Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 está bien armado y resulta divertido en varios pasajes, la novedad se acaba rápido.

Si tienes un gran cariño por el anime y manga, te encontrarás un juego bastante completo, lleno de fan service y con un gameplay que te hará recordar las mejores batallas de la saga.

Podemos decir que es una obra totalmente pensada para los más fans de la franquicia, con lo que calmarán un poco la espera de El Castillo Infinito.