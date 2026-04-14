El lanzamiento de Starfield en PS5 marca un momento histórico para Bethesda y los jugadores de Sony, pues el RPG espacial finalmente aterrizó en la consola de Sony con mejoras técnicas y contenido adicional.

La pregunta inevitable es: ¿vale la pena jugarlo en PS5? La respuesta es compleja porque Starfield sigue siendo un título ambicioso, con virtudes notables y defectos persistentes.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Starfield en PS5 mantiene su vasto universo Starfield en PS5 tiene un muy buen rendimiento Starfield en PS5 agrega nuevo contenido Starfield en PS5 también mantiene su buena narrativa Starfield en PS5 tiene un buen gameplay

Starfield en PS5 mantiene su vasto universo

Lo primero a mencionar es que Starfield en PS5 mantiene su vasto universo; no se hicieron recortes ni adaptaciones para la nueva plataforma, aunque esto le sigue jugando un poco en contra.

Starfield en PS5 (Bethesda)

El juego ofrece varios planetas explorables, cada uno con su propia geografía, recursos y posibilidades de interacción, dando esta sensación de inmensidad y aventura a gran escala.

Sin embargo, esa amplitud también es su mayor debilidad. Muchos planetas se sienten vacíos, con paisajes repetitivos y poca vida; como ha sucedido en otros juegos de mundo abierto.

Aunque la exploración puede ser fascinante al principio, la falta de densidad narrativa y de actividades significativas en gran parte de los mundos genera una sensación de monotonía.

Starfield en PS5 tiene un muy buen rendimiento

Pasando a ya cuestiones técnicas, te podemos decir que Starfield en PS5 tiene un muy buen rendimiento, algo que preocupaba a muchos debido a las características de cada plataforma del juego.

Podemos decir que la versión de PS5 llega más pulida que la original de 2023. Los tiempos de carga son más cortos gracias al SSD de la consola y el juego corre de manera estable a 60 fps en la mayoría de las situaciones.

En la versión original había caídas puntuales en áreas con muchos personajes o elementos en pantalla; nada del otro mundo, pero que sí podía molestar a los fans.

Si bien no jugamos en PS5 Pro, se sabe que tiene un modo “Mejorado”, el cual eleva un poco más las características gráficas del título.

Starfield en PS5 (Bethesda)

Starfield en PS5 agrega nuevo contenido

Starfield en PS5 agrega nuevo contenido con respecto al lanzamiento original, siendo la edición más completa hasta el momento.

Los jugadores también reciben de inicio las expansiones del título y la actualización gratuita Free Lanes, que corrige problemas de calidad de vida y añaden nuevas misiones.

Cosa que arregla un poco la falta de contenido en la campaña principal y al momento de explorar algunos mundos que, en un inicio, no tenían nada interesante que mostrar.

Siendo una experiencia bastante divertida para todos aquellos que no jugaron el original, o que dejaron el juego debido a sus carencias mencionadas.

Starfield en PS5 (Bethesda)

Starfield en PS5 también mantiene su buena narrativa

Para quienes se preocupan por la trama de los RPG, podemos decir que Starfield en PS5 también mantiene su buena narrativa si nos centramos únicamente en la campaña principal.

La historia gira en torno a la organización Constellation, un grupo de exploradores que busca desentrañar los misterios del universo.

El planteamiento es atractivo; descubrir artefactos antiguos que podrían cambiar el destino de la humanidad. Sin embargo, si te sales del camino central, las cosas se vuelven irregulares, siendo más relleno que otra cosa.

Mientras que los personajes secundarios carecen de la profundidad. Aunque algunos compañeros tienen misiones interesantes y diálogos memorables, muchos otros se sienten planos y poco desarrollados.

Starfield en PS5 (Bethesda)

Starfield en PS5 tiene un buen gameplay

Gran parte de la diversión viene porque Starfield en PS5 tiene un buen gameplay, que es lo que te mantendrá atento durante toda tu aventura.

El sistema de combate mezcla disparos en primera persona con elementos de rol. Las armas son variadas y la personalización de la nave espacial añade un toque estratégico.

Eso sí, hay que mencionar que el gunplay no alcanza la fluidez de otros shooters modernos. Se siente funcional, pero no sobresaliente.

La gestión de recursos, la construcción de bases y la exploración minera aportan capas adicionales de jugabilidad, aunque pueden volverse repetitivas, debido a que no está del todo refinado.

Starfield en PS5 (Bethesda)

¿Vale la pena Starfield en PS5?

La llegada de Starfield en PS5 es un triunfo para los fans de Bethesda y para los jugadores que esperaban explorar el espacio sin necesidad de una Xbox o una PC potente.

Starfield en PS5 es técnicamente sólido, incluye contenido adicional y representa la mejor forma de jugarlo hasta ahora.

No obstante, los problemas de diseño base siguen presentes, donde hay más ambición, que elementos para mantener el interés a largo plazo.

En definitiva, si lo que buscas es una experiencia de exploración espacial épica y casi infinita, cumple con creces. Si lo que deseas es una narrativa profunda y personajes inolvidables, otras opciones sean más satisfactorias.