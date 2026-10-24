Call of Duty: Modern Warfare 4 es uno de los lanzamientos más esperados de este fin de año, es por ello que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pedro Flores, director de arte de Infinity Ward; y Rodrigo Pérez, director de producto de Call of Duty.

Ellos abordaron el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 4 en relación a lo que genera en la comunidad de México y América Latina, aprovechando que se tuvo la MW4 Pop-Up Xperience en la CDMX.

MW4 Pop-Up Xperience (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

México es muy importante para el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 4

El primero que habló acerca de la llegada de Call of Duty: Modern Warfare 4 fue Rodrigo Pérez, quien señaló que México es uno de los mercados más importantes para el juego.

Rodrigo Pérez señaló que incluso antes del anuncio, la franquicia ya era muy relevante en este territorio; no solo en relación con el juego, también con Infinity Ward, que es el estudio que desarrolla esta entrega.

Es por ello también que México fue uno de los países elegidos para tener la MW4 Pop-Up Xperience, pues solo se instalaron 5 en todo el mundo; de ahí la relevancia de la comunidad local.

Misma que ha apoyado la franquicia casi desde sus inicios y se mantiene activa en todos los desarrollos relacionados a la misma, generando una buena respuesta con este lanzamiento y la activación.

Así que para Call of Duty y Activision era importante celebrar con el público mexicano este nuevo lanzamiento.

Para nosotros, México es un país muy importante, específicamente Modern Warfare ha tomado mucha relevancia en el país en los últimos años, tanto el contenido del juego como con el estudio de Infinity Ward. Entonces quisimos hacer estas pop-up en varias locaciones, México es una de ellas. Para nosotros celebrar aquí el lanzamiento, con la gente, era muy importante. Rodrigo Pérez, director de producto de Call of Duty

Rodrigo Pérez, director de producto de Call of Duty (Especial)

México y las diferentes perspectivas culturales ayudaron al desarrollo de Call of Duty: Modern Warfare 4

Por su parte, Pedro Flores nos habló de cómo ha contribuido México, así como otras perspectivas culturales al desarrollo de Call of Duty: Modern Warfare 4, pues se trata de un proyecto que se hizo en conjunto varios equipos de Infinity Ward.

Pedro Flores menciona que Infinity Ward cuenta con un equipo en México, el cual aportó principalmente en la campaña y ha sorprendido a muchos fans que no sabían de la existencia de esa parte del estudio.

Además de señalar que no es algo aleatorio el tener una base en el país, pues dentro del estudio les gusta trabajar con distintas culturas; el tener varias “células de colaboración” —como le llama—, hace un buen balance en los juegos.

Pues pueden observar varias aristas y tienen diferentes perspectivas que contribuyen al proyecto en general, donde cada grupo cumple una función específica dentro de un entramado global.

Esto también hace que estén en constante contacto con la comunidad de las diversas regiones, en este caso la de México y América Latina, quienes siempre contribuyen con su retroalimentación al momento del desarrollo.

De hecho, señala lo sorprendido de la respuesta del público de México a la MW4 Pop-Up Xperience, donde pudo convivir con varios de los seguidores de la franquicia, sin esperar la respuesta que se vio durante los días que estuvo instalada.

Como vecinos de Estados Unidos, tenemos un equipo de desarrollo aquí en México aportan al proyecto en sí, especialmente en el modo campaña y conceptos. Entonces, como tenemos varias células de colaboración, se hace un buen balance en los juegos porque tenemos varias perspectivas que contribuyen al desarrollo. Pedro Flores, director de arte de Infinity Ward