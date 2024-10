[REDACTED] es un juego de roguelike de ciencia ficción ambientado en el mismo universo de The Callisto Protocol.

Resulta por demás curioso que se haya desarrollado y lanzado un juego como [REDACTED], tomando en cuenta lo mal que le fue a The Callisto Protocol.

Uno imaginaría que ese universo había sido enterrado después de lo sucedido; pero al parecer sus creadores aún no se rinden con este.

Lo curioso del caso es que este spin-off, tiene mejores argumentos para convertirse en un juego destacado, que la obra lanzada en 2022.

[REDACTED] (Striking Distance Studios)

¿De qué trata [REDACTED]?

Podemos decir que [REDACTED] es una especie de precuela de The Callisto Protocol, pues ocurre en la prisión del primer juego; mostrando cómo fue su colapso.

En [REDACTED] tomamos el papel de un guardia de la prisión de Black Iron, una instalación ubicada en la gélida luna de Júpiter, Callisto.

La prisión ha sido invadida por prisioneros infectados y monstruos, creando un entorno peligroso y hostil.

Así que nuestro objetivo es escapar con vida mientras nos enfrentamos a hordas de enemigos cada vez más letales.

[REDACTED] (Striking Distance Studios)

Si bien la narrativa es simple, incluso se puede ver como una mera excusa para dar pie al juego en general; en ciertos momentos toca algunos temas interesantes.

Aprovechando algunos cortes de escena, [REDACTED] se centra en la lucha constante por la supervivencia y la adaptación a nuevas amenazas.

Sin olvidar que, a pesar de presentarse en un entorno hostil, la obra tiene varios momentos de humor negro para aligerar un poco la carga dramática.

A pesar de que [REDACTED] está bastante limitando en cuanto a su guión, con personajes nada memorables en realidad, logra transmitir muy bien su mensaje.

[REDACTED] (Striking Distance Studios)

Además de que logra vincularse de manera efectiva con The Callisto Protocol, presentando de mejor manera los cimientos de la aventura de 2022.

Algo que las personas que jugaron esa obra agradecerán, tras las múltiples dudas que dejó el título en su lanzamiento.

¿Cómo se juega [REDACTED]?

[REDACTED] sigue la fórmula clásica de los roguelikes, donde cada vez que el jugador muere, debe comenzar de nuevo.

Sin embargo, las habilidades y mejoras obtenidas en intentos anteriores se mantienen en [REDACTED], permitiendo al jugador progresar lentamente y mejorar con cada intento.

A lo largo de nuestra aventura podremos mejorar nuestro equipo con nuevas armas, armaduras y habilidades, para enfrentar a una gran variedad de enemigos.

Una de las mecánicas más interesantes del juego es la posibilidad de enfrentar a tus propios cuerpos reanimados de nuestro personaje, ofreciendo recompensas valiosas si nos derrotamos a nosotros mismos.

[REDACTED] (Striking Distance Studios)

En cuanto al diseño de niveles, este es muy compenetente; pues permite explorar cada rincón de la prisión, donde conseguiremos suministros, armas y pistas que puedan ayudar a nuestro escape.

La exploración en [REDACTED] es clave para el éxito, ya que cada área puede contener recursos valiosos o peligros ocultos.

Además las habilidades que obtengamos conforme avancemos en [REDACTED] nos abrirán nuevos caminos, tanto principales, como secundarios. Por lo que es conveniente revisar varias veces los entornos.

Lo que también se traduce en una alta rejugabilidad, para el título. Cada intento es diferente, con enemigos, recursos y desafíos aleatorios.

[REDACTED] (Striking Distance Studios)

Obviamente el juego ofrece un desafío mayúsculo de entrada; no obstante, también incluye varios modos de dificultad, permitiendo ajustar el nivel de desafío según tus preferencias.

Aunque los modos más difíciles ofrecen recompensas mayores, incentivando al jugador a llevar sus habilidades al límite.

¿Cómo se ve [REDACTED]?

Los gráficos de [REDACTED] combinan el pixel art clásico con entornos en 3D, creando una experiencia visualmente impresionante.

Por su parte diseño de personajes y enemigos en [REDACTED] es detallado y estilizado, con animaciones fluidas que le dan dinamismo a las batallas.

Mientras que los efectos de iluminación y las texturas añaden profundidad y realismo a los escenarios, representando perfectamente el mundo frío y desolado de Black Iron.

Hay que mencionar que el desempeño del juego es óptimo, con una tasa de cuadros por segundo estable, que hace que todo se sienta fluido.

[REDACTED] (Striking Distance Studios)

Algo muy importante para un juego de este estilo, que se caracteriza por su velocidad y desenfreno, por lo que un fallo en este apartado podría cortar la experiencia general.

En cuanto al sonido de [REDACTED], este también cumple con su cometido, tanto en la música como en los efectos generales.

Siendo las melodías relajadas y sombrías en su mayoría; pero con picos cuando la acción toma el papel central.

Lo cual hace de [REDACTED] una experiencia audiovisual completa, sobretodo para los fans que buscan un apartado artístico completo en sus videojuegos.

[REDACTED] (Striking Distance Studios)

¿Vale la pena [REDACTED]?

[REDACTED] es una adición interesante a la franquicia de The Callisto Protocol, la cual muchos ya dábamos por muerta.

No obstante, [REDACTED] sorprende con un gameplay desafiante, gráficos impresionantes y una narrativa envolvente.

Además de contar con una alta rejugabilidad, variedad de modos de juego y desafíos, da una experiencia de supervivencia intensa, perfecta para los fans del género.

Su mayor problema no viene del juego en sí mismo, si no de su entorno, pues está latente el peligro que la mala fama de The Callisto Protocol lo afecte.

Esperemos que eso no pase, pues se trata de un título que vale la pena darle una oportunidad.