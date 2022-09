Ubisoft lleva varios años tanteando el mundo de los juegos móviles; sin embargo, es con Rainbow Six Mobile con lo que dará su declaración más fuerte al respecto.

La saga de Rainbox Six lleva varios años siendo de las más importantes, sus partidas mas tácticas que frenéticas y el enfoque a la cooperación del equipo para conseguir la victoria es la diferenciación con otros juegos.

Además de que desde hace varios años, Rainbow Six Siege ha construido una comunidad fuerte y se ha establecido como uno de los esports más importantes.

Rainbow Six Mobile (Ubisoft)

Ubisoft dio cuenta de todo esto y es por eso que ahora trae a nosotros Rainbow Six Mobile; de la cual pudimos probar su beta cerrada.

En general, nos parece que Rainbow Six Mobile tiene argumentos para ser un buen juego en la plataforma móvil; pero Ubisoft necesita trabajar un poco más en varios aspectos.

A continuación te diremos cómo fue nuestra experiencia con Rainbow Six Mobile en su beta cerrada.

¿Cómo es Rainbow Six Mobile?

El gameplay de Rainbow Six Mobile es como el de Siege; partidas de cinco contra cinco donde un equipo defiende mientras otro ataca.

La destrucción de estructuras y creación de barricadas está a la orden del día, lo diferente es el dispositivo ya que cambiamos los mandos clásicos, por la pantalla táctil.

Rainbow Six Mobile se siente bastante fluido, quitando el clásico lag de este tipo de betas y que persiste en juegos móviles.

El título corre bastante bien a 30fps, aunque por el momento este punto está capeado así como la calidad gráfica; pero esto hace que la jugabilidad se sienta bien, divertida y rápida.

Rainbow Six Mobile (Ubisoft)

El apartado gráfico de Rainbow Six Mobile flaquea un poco; aunque al ser una beta no se pueden juzgar por completo. Tiene una calidad buena que no rompe para nada la jugabilidad y la inmersión.

Aunque las texturas de edificios lejanos o del cielo se notan que les falta trabajo; esperemos que Ubisoft arregle esto para la versión final de Rainbow Six Mobile.

A mencionar que la beta de Rainbow Six Mobile salió con pocos mapas; se han prometido muchos mas para el lanzamiento oficial y mejor trabajados.

En los que pudimos jugar están bastante bien balanceados y completos, las batallas se sentían casi igual en en los juegos “mayores” de la franquicia.

Rainbow Six Mobile (Ubisoft)

Finalmente, la interfaz de Rainbow Six Mobile es un tanto engorrosa, ya que hay muchas pantallas de carga que evita que salgas de una partida e inicies una inmediatamente.

No obstante, las partidas no tardan en iniciar; por lo menos en esta beta, siempre encontramos jugadores dentro de Rainbow Six Mobile.

Falta pulir varios aspectos de Rainbow Six Mobile

Podemos decir que el esqueleto de Rainbow Six Mobile ya está ahí, con cimientos y una estructura sólida; ahora falta construir todo lo demás de una manera adecuada.

Rainbow Six Mobile cuenta con un gameplay divertido y pulido, que apunta a mantener entretenidos a los jugadores por horas, ajustándose perfectamente a la plataforma.

Pero le faltan bastantes cosas gráficas, pues es muy evidente que el título aún está en producción, si nos fijamos sólo en este apartado.

Rainbow Six Mobile (Ubisoft)

Además no sabemos que tan bien funcionará todo el armamento en Rainbow Six Mobile, pues la beta sólo te daba un equipo estándar sin posibilidad de cambiar.

Si Ubisoft logra pulir estos aspectos sin comprometer la jugabilidad, Rainbow Six Mobile podría convertirse en uno de los juegos móviles a tomar en cuenta.

Habrá que esperar para ver cómo evoluciona Rainbow Six Mobile en los próximos meses.