One Punch Man estrenará su tercera temporada y ya se reveló quienes estarán a cargo del opening: Babymetal.

Sin embargo, Babymetal no será el único artista encargado del opening de la tercera temporada de One Punch Man, por lo que te damos todos los detalles que se saben hasta el momento.

One Punch Man revela a los artistas involucrados para su opening de la tercera temporada

A través de su página oficial, One Punch Man reveló más detalles sobre su tercera temporada que está por estrenarse; ahora dio a conocer quienes serán los encargados de su opening.

De acuerdo al sitio, el opening de la tercera temporada de One Punch Man estará a cargo de dos grandes artistas:

Babymetal

JAM

Y es que también a través del canal oficial de YouTube, se publicó un mensaje en inglés de Babymetal, revelando que serán las encargadas del opening de One Punch Man junto a JAM.

‘Get not Satisfied’ será el nombre de la canción de JAM Project feat. Babymetal, en donde el miembro de JAM, Hironobu Kageyama participó en la composición de la música y letra del opening de One Punch Man tercera temporada.

La publicación de Babymetal que confirmaría que van a tener otro concierto en México ( Babymetal )

One Punch Man tercera temporada también tiene ending

Se reveló que JAM y Babymetal serán los encargados del opening oficial de la tercera temporada de One Punch Man.

Por otro lado, el ending para esta tercer temporada de One Punch Man, estará a cargo de Makoto Furukawa una vez más.

‘Soko ni Aru Hikari’ (“La luz está ahí”) es la canción del ending de la tercera temporada de One Punch Man a cargo de Furukawa, quien también es el actor de voz de Saitama.

Cabe recordar Makoto Furukawa había participado en el ending de la segunda temporada de One Punch Man.

Se espera que la tercera temporada de One Punch Man se estrene el próximo octubre del 2025, aunque no se ha dado una fecha oficial.