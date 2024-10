¿La perturbadora historia de Typhlosion es falsa? Aseguran que la filtración de Pokémon fue malinterpretada por un error de traducción.

Hace unos días se hizo tendencia en redes la filtración de Pokémon; especialmente por las historias perturbadoras que los involucran, como a Typhlosion.

Y es que ahora un usuario ha revelado que la historia perturbadora Typhlosion sería falsa, ya que fue malinterpretada debió a un error de traducción.

Los leaks de Pokémon fueron traducidos a máquina del japonés a inglés tan pronto como que se obtuvieron los archivos. Esto ha provocado que una serie de hechos que se han viralizado hayan sido desvirtuados antes de poder verificarse de alguna forma pic.twitter.com/jXAKqbqjtC — Roltas (@Roltas01) October 15, 2024

¿Por qué se dice que la historia perturbadora de Typhlosion de Pokémon es falsa? Esto se sabe

Hace unos días, las redes sociales enloquecieron debido a la supuesta filtración de Pokémon que la compañía japonesa de videojuegos, Game Freak , sufrió.

Pues entre las filtraciones destacaron historias perturbadoras de Pokémon que involucraban relaciones entre humanos; como la de Typhlosion.

Es por eso que el usuario @Roltas01, reveló todo un hilo de porqué la historia de Typhlosion de Pokémon sería falsa, asegurando que se debe a un error de traducción.

Y es que en las filtraciones de Pokémon, se dijo que la autora de las historias como la de Typhlosion, era alguien llamada Yuu Nakatsu i.

Además se reveló que las filtraciones de Pokémon, ante la premura de su salida, fueron traducidas por máquinas del japonés al inglés.

Después de una búsqueda por este usuario, nos revela que Yuu Nakatsui, no existe ; aunque sí un empleado de Game Freak llamado Suguru Nakantsui quien es un diseñador.

Mientras que, la traducción de la máquina mal hecha se debe a que no pudo discernir el japonés escrito, especialmente el kanji.

Si se tratase de hiragana o katakana, tal vez no se produciría esta confusión; pero sí que existe un kanji que puede leerse de varias formas según el contexto, incluyendo "yuu" (gracias @/LonFuneon por el aporte)



Y una de las lecturas es "sugureru", y he aquí la cuestión... pic.twitter.com/3bTzcAbd6G — Roltas (@Roltas01) October 15, 2024

¿Cuál es la verdadera historia de Typhlosion tras la filtración Pokémon?

Si bien es verdad que se filtraron archivos relacionados con Pokémon, especialmente historias descartadas, una mala traducción habría hecho que se cancelara a Typhlosion.

Pues la historia que aparentemente se filtró, deja al Pokémon Typhlosion como un secuestrador pederasta.

Hay que tener en cuenta que si bien la historia existe, está basado en el folklore japonés por lo que no se puede hacer una lectura literal de la mitología; ya que la gran mayoría son alegorías que buscan representar algo.

De acuerdo con la historia, en primer lugar se revela que tras la mala traducción, la niña perdida en las montañas en realidad era una mujer y un extraño ermitaño le ofrece comida y un lugar para refugiarse.

Todo con la única condición de que jamás lo vea durmiendo, por lo que la joven aceptó vivir con él tras un bostezo del hombre abandonando sus ganas de regresar.

De acuerdo con la mala traducción, es donde dicen que Typhlosion habría hipnotizado a la niña para “secuestrarla y violarla”.

En un momento, la joven descubre que el ermitaño es un Typhlosion, quien recordemos está basado en el Yokai Mujina.

Esta es una figura de la mitología japonesa que se describen como criaturas tímidas que les gusta transformarse en humanos y odian ser descubiertos; por eso la advertencia de no verlos durmiendo.

Por lo que en realidad en la historia, no era un Typhlosion sino una sustitución Pokémon de Mujina.

Esto se debe a que Typhlosion está basado en un tejón, que de acuerdo al folklore japonés se representan como el yokai transformista Mujina; criaturas tímidas que adoran transformarse en humanos y odian ser descubiertos (por eso las advertencias de no verle durmiendo) pic.twitter.com/SPlciw4c2m — Roltas (@Roltas01) October 15, 2024

¿Cómo termina la historia real de Typhlosion en la filtración Pokémon?

Se ha revelado que la historia perturbadora de Typhlosion tras la filtración Pokémon estaba mal traducida y está basada en una historia del folklore japonés.

Pues dentro de la historia, una vez que se comprende que Typhlosion es en realidad el Yokai Mujina, se dice que en el invierno en algún punto, la joven se convierte en su mujer.

Siendo un cliché para representar los acercamientos y lazos creados, ya que no hubo una boda y en este caso, Typhlosion es un ser mitológico.

Typhlosion aparece tocando una canción, reafirmando una vez más que es Mujina y no el Pokémon; aunque eso sí, se revela que la joven sí tuvo un hijo con él.

Aunque se aclara que no fue una violación como salió en la primera historia perturbadora y se aclara que en el folklore japoés, el aprto se usa de manera alegórica para varios relatos.

En el caso de los yokai comp Typhlosion, es un punto de no retorno pues al tener un hijo no humano, no podrá vivir nuevamente con sus semejantes y su destino depende del yokai.

El relato pretende señalar que los humanos no tienen nada para distinguirse de los monstruos, lo que hace referencia al principio del relato cambiándolo por Pokémon.

Cuando la joven da a luz al hijo de Typhlosion, su destino queda sellado y su padre mata al Yokai Mujina; pero al volver al pueblo son marginados por los verdaderos monstruos y terminan huyendo.