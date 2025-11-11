2XKO es el primer juego de peleas desarrollado por Riot Games, conocido por su éxito con League of Legends y Valorant.

Este título representa una apuesta audaz; llevar el universo de Runaterra al género de lucha, con un enfoque cooperativo 2v2, accesibilidad para nuevos jugadores y profundidad estratégica para veteranos.

A continuación, desglosamos sus principales atributos, fortalezas y desafíos, en un previo de la beta del juego:

2XKO tiene una propuesta interesante 2XKO cuenta con una estética definida 2XKO tiene que hacer algo con el balance

2XKO tiene una propuesta interesante

Lo primero que diremos es que 2XKO tiene una propuesta interesante, aunque no es original, sirve para el universo del juego y todo lo que se desarrolla a su alrededor.

El título se define como un tag fighter 2 contra 2, donde cada jugador controla dos campeones y puede alternarlos durante el combate.

También permite jugar en pareja, con cada jugador controlando un personaje y se coordina con su compañero. Esta dinámica recuerda a títulos como Marvel vs. Capcom o Dragon Ball FighterZ, pero con un enfoque más accesible y táctico.

El cambio entre campeones permite extender combos, cubrir debilidades y crear sinergias únicas. Además, Riot ha diseñado el esquema de control para que sea intuitivo, con comandos accesibles sin sacrificar profundidad.

Aunque se prometen partidas clasificatorias, entrenamiento, arcade virtual y eventos especiales; nosotros solo pudimos probar el modo versus, que ya es un clásico en todos los juegos de pelea.

2XKO (Riot Games)

2XKO cuenta con una estética definida

Otra cosa que podemos mencionar de nuestra prueba, es que 2XKO cuenta con una estética definida, lo cual le da una identidad, algo importante en un juego de peleas.

Su estilo apela a la animación en dos dimensiones, aunque en realidad sea cell shading, como otros juegos del estilo, aunque con el estilo propio de League of Legends, pues incluso recrean algunos de sus aspectos.

Lo cual hace que el juego, por lo menos a nivel estético se sienta único, pues realmente se ve muy bien y corre de forma fluida.

Aunque hay que mencionar que probamos la beta en una PC, habría que ver cómo corre en una consola, una vez que esté disponible para esta plataforma, así como en un ambiente menos controlado.

2XKO (Riot Games)

2XKO tiene que hacer algo con el balance

Finalmente, otra cosa que debemos de decir de esta prueba del juego es que 2XKO tiene que hacer algo con el balance, pues en realidad no es muy justo con los novatos.

En nuestra prueba notamos que es muy fácil que ciertos personajes te “traben” en un combo infinito que no te permite un regreso, ya no para ganar, aunque sea para hacer el juego más interesante.

Si bien tampoco pedimos que el título cambie su sistema de juego, sí sería una buena idea que, antes de lanzarlo de manera masiva, se le diera a los jugadores la capacidad de entrar de lleno a la obra.

Que puedan jugar con su campeón favorito sin temor a ser humillados en su primer intento.

Es cierto que esta es una beta y las cosa podrían cambiar cuando el juego salga en todas las plataformas, es por ello que consideramos que es un buen momento para hacer cambios en los campeones.