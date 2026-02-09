Se ha dado a conocer que, tras 50 años desde su estreno y alrededor de 2 mil 457 capítulos emitidos, el programa de Power Rangers estará en una pausa prolongada.

Es decir que desde su estreno en 1975, la serie original de los Power Rangers dejará de transmitir sus emisiones semanales.

¿Por qué Power Rangers pausará su emisión después de 50 años?

Tal y como se reveló, la serie original de Power Rangers japonesa dejará de emitirse después de estar 50 años al aire con 2 mil 457 capítulos estrenados.

Es decir que la serie Super Sentai, la franquicia japonesa que inspiró Power Rangers, estará en pausa prolongada aunque, algunos aseguran que será el final de la serie como tal; es decir que durante su pausa extendida, obligará a la serie estadounidense de Power Rangers a producir contenido 100% original por primera vez.

Good morning. Here's the official Super Sentai Thank You/Farewell video from the Toei YT channel. Some crisp photos I've never seen before. We seriously need a Sentai Zukanhttps://t.co/1QnlOw8mRq#我らスーパー戦隊 #SuperiorSentai #スーパー戦隊FOREVER #50年間スーパーありがとう pic.twitter.com/qGaoIYv4ak — 🖐️ No. 1 GozyuFive (戦隊ファイヴ) 🐺 (@SentaiFive) February 8, 2026

Cabe recordar que Super Sentai inició en 1975 con “Himitsu Sentai Gorenger”, el cual proporcionó metraje de acción, trajes y mechas a la serie estadounidense de los Power Rangers desde 1993.

Esto hizo que la serie y producción de los Power Rangers en Estados Unidos, se ahorraran costos de producción y manteniendo la continuidad cultural entre ambas series.