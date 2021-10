Polémica de ‘Metroid Dread’ por medio que habría promovido su pirateo y robo de una nota sobre emuladores de PC donde el juego ya está disponible.

Resulta que el pasado 10 de octubre, el medio de videojuegos Kotaku dio a conocer que ‘Metroid Dread’ puede ser emulado en PC en una alta calidad.

Si bien este emulador de Switch con ‘Metroid Dread’ fue dado a conocer por varios medios, lo que desató la polémica fue la manera en la que Kotaku habló del caso.

Si quieres jugar el resto de la franquicia de Metroid y no quieres gastar mucho dinero en consolas viejas y juegos, lo mejor es la emulación. Nintendo (como varias empresas) es muy mala con el acceso a sus viejos juegos, fuera de los pocos que venden bien. Gracias a Dios por los modders, la piratería, los emuladores y los hackers.

En todo el artículo se daba un tono que parecía incitar a la gente a no comprar ‘Metroid Dread’ y en su lugar usar el emulador para piratearlo.

Esto bajo el argumento de la preservación de los videojuegos y cómo a Nintendo no le interesa mantener sus obras viejas; no obstante, ‘Metroid Dread’ es un juego de estreno.

De hecho fue un párrafo específico de Kotaku el que desató la furia de los fans de ‘Metroid Dread’, donde incluso se le daba gracias a los piratas y hackers.

Rápidamente Kotaku editó la nota de ‘Metroid Dread’ y puso una aclaratoria señalando que todo se había malinterpretado, ellos no promueven el pirateo ni el robo de propiedad intelectual.

Una versión pasada de esta historia fue malinterpretada por muchos lectores como una sugerencia para descargar ilegalmente este juego recién lanzado. Lamentamos esta interpretación. Kotaku cree que la emulación es una parte vital del mundo de los videojuegos, no sólo cuando hablamos de la preservación; no estamos promoviendo que se rompa la ley y descarguen juegos que no han comprado.

Kotaku