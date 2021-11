‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ trae de regreso los clásicos del DS (RESEÑA)

‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ trae de regreso los clásicos del DS, en un remake que más allá de toda polémica, cumple con todo lo que prometió.

‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ toma todo lo que gustaba de los clásicos y los entrega en una versión mejorada en varios aspectos.

Sí, ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ podría tener varios detalles en cuanto al apartado gráfico y estético; pero en cuanto a gameplay, los títulos funcionan muy bien.

Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl (Nintendo)

No sólo eso, ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ sirve tanto para que los veteranos recuerden buenas épocas, como para introducir a nuevos jugadores.

Estamos hablando de un título que mantiene esa accesibilidad primordial, combinada con una profundidad que los más clavados descubrirán luego de horas de juego.

Sin más, veamos qué nos ofrecen ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’.

¿Cómo es ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’?

‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ cuenta la misma historia de todos los juegos de la franquicia, eres alguien que sale al mundo para convertirse en Maestro Pokémon.

‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ puedes elegir ser un niño o bien, la gran favorita del público, la “pequeña” Dawn (en un sentido literal).

Al inicio de ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ conocerás al Profesor Serbal, quien te dará una breve introducción; posteriormente podrás elegir a tu primer Pokémon.

Como muchos sabrán, las opciones de ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ son un Turtwig del tipo planta, Chimchar del tipo fuego y Piplup del tipo agua.

Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl (Nintendo)

Ahora bien ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ es sumamente fácil de jugar. Hayas o no las ediciones originales, rápidamente el juego te mostrará cómo progresar en el mismo.

Mientras más juegues, explores y más enfrentamientos tengas en ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’, tus personajes se volverán más fuertes y tendrás acceso a más ítems.

También con cada duelo, tus Pokémon tendrán la posibilidad de aprender nuevos movimientos; pero debes pensarlo detenidamente, pues no todas las veces conviene sustituir los movimientos, sobre todo si éste no es compatible con el tipo.

Otra forma de aprender nuevas habilidades en ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ es a través de las MT’s, unos discos de información que obtendrás conforme avances en la historia.

Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl (Nintendo)

Como siempre, tendrás que hacerte con las medallas de gimnasio; al obtenerlas tu personaje también conseguirá nuevas destrezas gracias a la ayuda de un ítem llamado Poké Reloj.

En ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ es muy importante hablar con todos los personajes de las ciudades y explorar cada rincón, pues todo el juego está lleno de secretos y batallas Pokémon.

En otras palabras, ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ mantiene toda la esencia de los originales; así que en este aspecto no te debes de preocupar.

¿Cómo se ve ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’?

Hablemos del elefante en la habitación, el estilo estético y gráficos de ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’.

Sí, ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ hace uso del estilo chibi en el 90% de su desarrollo, pasando a un estilo realista durante las batallas.

Más allá de gustos personales, ambos estilos en ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ están muy bien implementados, con varios detalles que denotan el trabajo de los desarrolladores.

Sin embargo, no podemos obviar que el cambio abrupto entre uno y otro en ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ llega a chocar un poco.

Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl (Nintendo)

Sobretodo porque nos hace preguntar cómo hubiera sido un ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ con personajes “realistas”, ya que estos están muy bien hechos.

De hecho, parece que ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ eligió el estilo chibi para el recorrido general de la aventura para economizar en animaciones y elementos en pantalla.

Pues los chibis de ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’, aunque están muy bien hechos, tienen menos detalles que las versiones adultas.

A pesar de esto, ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ se disfruta, la calidad general es muy buena, y en nuestro recorrido no encontramos problemas de desempeño que afectaran la experiencia.

¿Vale la pena ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’?

‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ te darán horas y horas de diversión de aquí al cierre de año; cumple lo que promete, pero tampoco aspira a más.

‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ no es una revolución total a los clásicos de DS, es más como un soft remake, ya que fuera del diseño de personajes, no encontramos grandes cambios.

Si bien esto puede decepcionar a los fans veteranos; creemos que fue algo acertado el no cambiar radicalmente a ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’.

Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl (Nintendo)

Pues quienes apenas están conociendo la franquicia o nunca han jugado un ‘Pokémon’, podrán introducirse al este mundo sin problemas gracias a ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’.

Así que si eres un PokéFan de hueso colorado o buscas adentrarte en este mundo, ‘Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl’ es una edición que vale mucho la pena sumar a tu colección.