¿Cómo conseguir ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ en México? Los juegos se pueden encontrar desde este 19 de noviembre.

‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ llegan al Nintendo Switch como parte del 25 aniversario de la franquicia, siendo además los remakes de dos juegos muy queridos por los fans.

‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ se pueden conseguir en México tanto en formato físico como digital, por separado o en un paquete con las dos versiones.

Pokémon Brilliant Diamond (Nintendo)

A continuación te damos los precios de ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ en físico y digital:

‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ (Versiones físicas): 1295 pesos cada uno

‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ Double Pack (Físico): 2699 pesos

‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ (Versiones digitales): 1399 pesos cada uno

‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ Double Pack (Digital): 2798 pesos

El precio de las versiones físicas de ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ es el que actualmente maneja Amazon, mientras que el de las versiones digitales corresponde a la Nintendo eShop.

Desconocemos el por qué Nintendo maneja precios un poco más altos que Amazon para con ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’.

¿Que trae de nuevo ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’?

‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ hace algunos cambios a los juegos originales, aunque un tanto sutiles comparado con otros remakes de la saga.

Lo que más destaca es el nuevo aspecto de ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’, que hace uso de modelados 3D completos, contrario al DS.

No obstante, ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ no estuvieron exentos de polémica, debido a que muchos fans criticaron su aspecto “chibi” y gráficas no tan pulidas.

‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ contarán con algunas mejoras en su gameplay, así como nuevos calabozos y retos para todos los fans de la franquicia que jugaron los originales.

Además, ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ tendrá subtítulos en español para hacer más amigable la experiencia; aunque son localizaciones ibéricas.