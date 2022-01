Xbox One dejó de fabricarse desde 2020; la propia Microsoft confirmó esto en voz de Cindy Walker, directora de Marketing de la marca.

Cindy Walker mencionó que se tomó la decisión de abandonar la producción de Xbox One en favor de las nuevas consolas que iban a lanzar.

Se refiere específicamente a Xbox Series X/S, dando un paso adelante en lo que sería la actual generación de consolas en el mercado.

Xbox One (Microsoft)

Con esto se puede confirmar que las Xbox One que actualmente se pueden ver en tiendas son las últimas que quedan en el mundo.

Hay que señalar que la declaración de Cindy Walker aplica para todos los modelos de Xbox One, lo que incluye a One X y S.

Desde su lanzamiento en el 2013, Xbox One, en todas sus versiones, tan solo vendió 56 millones de unidades; viéndose como un fracaso en comparación con las más de 100 millones de consolas que ha desplazado PS4.

Microsoft ya había anunciado que dejaría de fabricar algunos modelos de Xbox One

La descontinuación de Xbox One no es una sorpresa en realidad, Microsoft anunció en el mismo 2020 que dejaría de fabricar algunos modelos, como el Xbox One X y el Xbox One S All Digital.

Sin embargo, dadas sus declaraciones recientes, parece que la medida aplicó a todos los modelos de Xbox One, incluyendo el “S” con unidad de disco y el tradicional.

Además de lo mencionado por Cindy Walker, todo indica que la suspensión en la fabricación de Xbox One también respondió al inicio de la crisis de componentes.

Xbox One X (Microsoft)

Al parecer Microsoft trató de blindarse de alguna forma ante los posibles problemas que enfrentaría para surtir y fabricar el Xbox One X/S, que a pesar de todo han sufrido de escasez.

El tener activa la cadena de producción de Xbox One habría afectado aún más la distribución de las plataformas de nueva generación, que a pesar de todo han vendido muy bien.

Con información de The Verge.