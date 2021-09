PlayStation: ‘Hitman 2’ estará gratis en PS Plus durante septiembre

Como cada mes, PlayStation reveló los juegos gratuitos que tendrá para suscriptores de PS Plus, destacando en esta ocasión a ‘Hitman 2′.

‘Hitman 2′ salió en 2018 para consolas de pasada generación, siendo alabado por regresar a la esencia de la franquicia y su gran flexibilidad en gameplay.

‘Hitman 2′ estará disponible para su descarga gratuita tanto en PlayStation 4, como en PlayStation 5 gracias a la retrocompatibilidad entre ambas consolas.

Hay que mencionar que el ‘Hitman 2′ que regala PlayStation es la última entrega gestionada por parte de Warner Bros. Games.

Fans han señalado que esta se trata de una de las adiciones más interesantes a PS Plus por parte de PlayStation en los últimos meses.

Esto porque PlayStation había dejado un poco de lado los juegos AAA, en favor de obras independientes o poco conocidas para sus juegos gratuitos.

¿Qué otros juegos regalará PlayStation en septiembre?

Además de ‘Hitman 2′, PlayStation regalará otros dos juegos durante el mes de septiembre: ‘Overcooked: All You Can Eat!’ y ‘Predator: Hunting Grounds’.

‘Overcooked: All You Can Eat!’ es una compilación que incluye los dos primeros juegos de la saga; a señalar que sólo estará gratis en PlayStation 5.

Por su parte ‘Predator: Hunting Grounds’ es un exclusivo de PlayStation un tanto polémico, pues fue catalogado como uno de los peores juegos de 2020.

Juegos Gratis PlayStation (Sony)

debido a su mala ambientación y gameplay, además de tener varios errores de programación. Estará disponible tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5.

Los 3 juegos aquí mencionados estarán gratis en la PS Store de las consolas actuales de PlayStation a partir del 7 de septiembre y hasta el 4 de octubre .

Recordamos que necesitas una suscripción PS Plus para poder descargarlos gratis, de lo contrario estarán en su precio normal.

Con información de PlayStation.