Si bien la saga nunca ha sido una de las más mediáticas, Payday 3 tiene mucha expectativa detrás, luego de lo bien recibidas que fueron sus primeras entregas.

Payday 3 carga consigo un gran legado dentro de los juegos multijugador online, sobretodo por su aspecto cooperativo tan fuerte.

Luego de 6 años sin noticias, muchos fans estaban esperando lo peor del juego; más si tomamos en cuenta la cantidad de decepciones que ha habido recientemente.

Para despejar algunas dudas tuvimos la oportunidad de jugar la beta cerrada, de la cual te traemos nuestras impresiones.

Payday 3 (Starbreeze Studios)

¿Cómo viene Payday 3?

Para empezar debemos de aclarar que en la beta cerrada de Payday 3 sólo pudimos jugar el atraco No Rest for the Wicked, el cual es el asalto básico a un banco.

Lo primero que notamos en Payday 3 es que se podía abordar el atraco de dos maneras diferentes: con violencia o con sigilo.

El equipo en el que estaba eligió tratar de hacerlo de manera silenciosa y sin bajas.

Contrario a lo que se pudiera pensar, el juego da muchas facilidades, para resolver los conflictos de esta forma, pues aunque seas descubierto puedes intentar entrar al banco de manera casi infinita.

Payday 3 (Starbreeze Studios)

Además de que cuentas con herramientas para cumplir tu tarea, como armas contundentes y algunos dispositivos especiales.

Eso sí, aunque el juego no te penalice de manera dura; eso no significa que sea pan comido; en todos nuestros intentos tardamos mucho tiempo en lograr un asalto exitosos.

Obviamente cuando ya conoces toda la estructura del edificio es un poco más fácil; aún así requiere algo de paciencia de los jugadores.

Lo que no necesita que esperes es si llegas con todo tu poder de fuego; las cosas se ponen más frenéticas, pero no por eso menos divertidas.

Payday 3 (Starbreeze Studios)

Cuando vas por la opción de la violencia en Payday 3, el juego fluye bastante bien, las armas no se sienten rígidas y te das cuenta de nuevas implementaciones, como la capacidad de barrerte y trepar muros.

Sea cual sea la ruta que eligas, es recomendable tener un buen equipo a tu lado, pues de lo contrario terminarás perdiendo en cada intento.

Ya sea que nunca logres avanzar si recurres al sigilo o que mueras en cuestión de segundos si llegas con fuerza letal.

Por lo menos en la beta cerrada, todo en Payday 3 se reduce al trabajo conjunto y no de una sola persona.

¿Qué le hace falta a Payday 3?

Al sólo tener acceso a un atraco, no sabemos muy bien que más nos puede entregar Payday 3, aunque suponemos que habrá más variedad de escenarios.

Además de otros modos de juego, pues si todo se reduce a robos simples, Payday 3 podría perder su atractivo rápidamente.

Estamos hablado de opciones que nos inviten a usar todas las novedades del juego, pues en nuestra experiencia, tanto en sigilo como en violencia no se explotó todo el potencial.

Lo que sí podemos mencionar es que el juego necesita pulirse un poco más en su aspecto técnico.

Payday 3 (Starbreeze Studios)

Las gráficas son buenas; pero sí palidecen un poco antes juegos más recientes, además de que hubo uno que otro bug en nuestras partidas.

Nada que nos sacara del juego o lo afectara de manera drástica; pero si son cosas a tomar en cuenta, como pequeños detalles en el sistema de colisiones, por ejemplo.

Asimismo falta ver el apartado de las microtransacciones en Payday 3, sería muy ineguo pensar que el título no las tendrá.

Dada la temática multiplayer cooperativo, queremos suponer que no habrá mucho problema y que todo se reducirá a aspectos estéticos.

Payday 3 (Starbreeze Studios)

Aunque no dudamos que por ahí se trata de meter algún pase de batalla o algo parecido; esperemos que no sea el caso.

Por lo pronto Payday 3 viene bastante bien y quienes disfruten de este estilo de juego, podrían quedar muy satisfechos en su lanzamiento.

Payday 3 llegará el 21 de septiembre para PS5, Xbox Series X/S y PC.