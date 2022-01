‘Beavis and Butt-Head’ tendrán una nueva película en Paramount+, confirmado por el propio Mike Judge, creador original de los personajes.

Mike Judge señala que será en este 2022 cuando veamos el regreso de ‘Beavis and Butt-Head’, ahora en el servicio de streaming de Viacom, además de que habrá más contenido del dúo.

No se dieron más detalles de la película y próximos proyectos de ‘Beavis and Butt-Head’, aunque sí se mostró una imagen con el nuevo aspecto que tendrán, dejando de lado su faceta adolescente.

Beavis and Butt-Head (@MikeJudge)

Beavis and Butt-Head regresarán este año con una nueva película y más en Paramount +. Aún no hay fecha exacta, pero pronto. Necesitan algo de tiempo para volver a estar en forma. Mike Judge

Al parecer la película de ‘Beavis and Butt-Head’ tendrá una temática parecida a varios de los revivals actuales, mostrando a los personajes ya adultos en el mundo actual.

Será interesante ver esta nueva faceta de ‘Beavis and Butt-Head’, pues su humor se basaba principalmente en elementos escatológicos y sexuales en los 90 e inicios del 2000.

Por lo que podemos apreciar en las imágenes, ‘Beavis and Butt-Head’ no envejecieron de la mejor manera y bien podrían ser representados como los típicos adultos que se quedaron atrapados en su juventud.

‘Beavis and Butt-Head’ ya habían tenido un regreso en el 2011

Esta sería la segunda ocasión que se tratar de revivir la serie de ‘Beavis and Butt-Head’, anteriormente tuvo un regreso en el 2011, el cual no contó con el éxito esperado.

Esa versión de ‘Beavis and Butt-Head’ fue cancelada luego de sólo una temporada; misma que en su estreno ni siquiera fue emitida en una señal internacional, siendo exclusiva de Canadá y Estados Unidos.

Desde 2014, Mike Judge trató de revivir a ‘Beavis and Butt-Head’ aunque declaró que se encontraba muy ocupado en ese momento con otros proyectos.

En 2020, Comedy Central pidió dos nuevas temporadas de ‘Beavis and Butt-Head’, mismas que contarían con elementos centrados en la Generación Z; pero sin alejarse de sus viejos fans.

No obstante, hasta el momento no ha habido actualizaciones acerca de qué pasó con esta nueva serie de ‘Beavis and Butt-Head’; por el tuit de Mike Judge, es probable que el proyecto se haya movido a Paramount+.

La razón de que los revival de ‘Beavis and Butt-Head’ no haya funcionado hasta el momento se debe a que su humor ya no atrapa a la nueva audiencia, por ello se busca darle un giro a su temática con al película.

Con información de Mike Judge.