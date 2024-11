Una vez más JuanSGuarnizo sale en defensa de Ari Gameplays tras lo que dijo Reborn, WindyGirk y Danyancat de 28 años de edad en Twitch; esto pese a que los dos ya no están juntos.

Y es que después de que Reborn, WindyGirk y Danyancat insultaran a Ari Gameplays de 26 años de edad, quien salió en su defensa fue JuanSGuarnizo en Twitch.

JuanSGuarnizo de 27 años de edad inició con Reborn de quien dijo que no es un buen amigo y que tiene “mucha cola que le pisen”.

Todo comenzó tras la participación de ambos en los Squid Craft Games , en donde JuanSGuarnizo dio una referencia a la participación de Reborn de 33 años de edad.

Y es que ni empezando el primer día, Reborn fue expulsado de los Squid Games, pues atacó a varios streamers; entre ellos JuanSGuarnizo a quien lo acusó de ser bully.

Auronplay y Gemita volvieron; los fans y la familia del streamer no están nada felices

Ari Gameplays y JuanSGuarnizo se divorcian; el stream donde la ex pareja confirmó su separación

Pues Reborn dijo que Ari Gameplays le fue infiel a JuanSGuarnizo, asegurando que era un “cornudo consentido de los cojones, lo sabe mucha gente”.

Y tras ser atacado, JuanSGuarnizo respondió que él dejó de seguirlo y ser su amigo después de enterarse de varias cosas desagradables.

“Abril y yo ahora ya no estamos juntos, que la defensa de alguien sea decir que me pusieron los cuernos, cosa que no le consta y es el típico comentario pendejo que se ha dicho a través de los años.”

JuanSGuarnizo