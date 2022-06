Netflix estrenó una nueva tanda de capítulos de ‘One Piece’ en América Latina, específicamente el arco de Water 7; sin embargo, se ha desatado una polémica debido a cambios en el doblaje.

Los nuevos episodios de ‘One Piece’ cambiaron de estudio de doblaje, director y algunas voces que ya se habían establecido en la versión previa en español latino.

Audiomaster Candiani ahora se encarga del doblaje de ‘One Piece’, con Paty Acevedo como la nueva director, supliendo a Arturo Castañeda, quien dirigió hasta el episodios 206.

Si bien las voces de los principales de ‘One Piece’ se mantienen, ya se dio a conocer que habrá cambios en los nuevos personajes que aparezcan, como Franky, Brook o Aokiji.

Fue el propio Arturo Castañeda el que confirmó que él y su equipo, así como el estudio Labo, no fueron requeridos para continuar con ‘One Piece’.

Señalando que fue decisión de la propia Toei Animation el cambiar de responsables del doblaje de ‘One Piece’.

Fans no están contentos con los cambios en el doblaje de ‘One Piece’

Este cambio en el doblaje de ‘One Piece’ no cayó bien entre los seguidores del anime, pues consideran que no se le da el seguimiento adecuado a una serie tan importante.

Asimismo, señalaron que el nuevo estudio no dará una evolución al doblaje latino de ‘One Piece’, al contrario; ya que Audiomaster Candiani es conocido por su mala gestión.

Ponen de ejemplo al doblaje de ‘Jujutsu Kaisen’, el cual no ha gustado a ningún fan de la serie y precisamente fue dirigido por Paty Acevedo.

No obstante, Arturo Castañeda pidió a los fans de ‘One Piece’ que le den una oportunidad a Paty Acevedo y su equipo, pues considera que son gente bastante profesional.

Asimismo, señaló que el cambio de doblaje latino en ‘One Piece’ se dio debido a la pandemia de Covid-19; tras suspender las grabaciones, Toei retomó con los cambios mencionados.

Arturo Castañeda señala que él y el estudio ya no fueron llamados para seguir en ‘One Piece’, y actualmente, no regresaría a la serie aunque se lo pidieran.

Con información de Twitter.