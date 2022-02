Nintendo Switch supera al PS1 y ya es la 5a consola más vendida de la historia, al alcanzar las 103.5 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento en 2017.

El Nintendo Switch superó tanto el Wii, que vendió 101.6 millones de consolas, y al PS1, que logró 102.4 millones de unidades, situándose por detrás del PS4, que tiene 116.9 millones.

Hay que mencionar que en la cifra dada por Nintendo sobre el Switch se están contando las ventas de todos los modelos: el estándar, el Lite y OLED, así como ediciones especiales como la de ‘Animal Crossing: New Horizons’.

El Nintendo Switch fue un éxito desde su lanzamiento, pues a pesar de no tener tecnología de última generación, su concepto híbrido fue muy bien recibido por jugadores de todo el mundo.

Además de que el Nintendo Switch ha recibido por lo menos un juego relevante en estos casi 5 años de vida, desde ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, hasta ‘Super Smash Bros. Ultimate’.

Esto sin olvidar que el Nintendo Switch recibió un gran impulso durante la pandemia de Covid-19; a diferencia de PS5 y Xbox Series X/S, la consola híbrida no sufrió tanto la escasez de componentes, siendo adquirida por muchos en la cuarentena.

El Nintendo Switch podría ver reducidas sus ventas en 2022

Si bien Nintendo Switch aún tiene un gran futuro por delante, los efectos del contexto mundial comienza a cobrar factura en las ventas de la consola, la propia desarrolladora aceptó esto.

Se espera que el Nintendo Switch venda un millón menos de consolas de estimado que se tenía hace unos meses; no por desinterés de la gente, sino producto de la crisis de componentes y distribución.

Aunque Nintendo Switch no usa piezas “nuevas”, los chips y semiconductores viejos también están comenzando a escasear, a lo que hay que sumar que la cadena de suministro sigue intermitente.

Nintendo Switch OLED Model (Nintendo)

De hecho a finales de 2021, la desarrolladora advirtió a los consumidores que el Nintendo Switch podría escasear en algunos territorios, no al grado de PS5 o Xbox Series X/S; pero la oferta ya no sería tan amplia.

La versión que más sufriría esto sería el Nintendo Swicth OLED, el cual sí usa algunos componentes recientes, sobretodo en lo que es la pantalla.

Aún así, analistas esperan que el ritmo de ventas de Nintendo Switch no baje de manera dramática en 2022, teniendo un repunte en 2023, cuando la situación de los chips mejore un poco.

Con información de CNN.