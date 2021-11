Nintendo revela que los adultos son los que juegan más en sus consolas; teniendo a su principal público entre los 20 a los 45 años de edad a nivel mundial.

Contrario a lo que se ha dicho tanto reciente, como históricamente, los niños no juegan mucho “Nintendo”, pues aunque el mercado infantil representa un gran sector, es superado ámpliamente por los adultos.

De acuerdo con un reciente informe liberado por Shuntaro Furukawa, Presidente de Nintendo, la principal demografía del Nintendo Switch es a partir de los 20 años.

Manteniéndose por encima del grupo de menores de edad, hasta los 45 años; es a partir de ahí cuando las personas interesadas en Nintendo y sus productos comienza a bajar.

El gráfico también nos muestra que los jugadores más jóvenes de Nintendo prefieren títulos competitivos y de aventura como ‘Splatoon 2′ y ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

Mientras que los jugadores adultos de Nintendo van más por juegos familiares, de plataformas y recolección, como ‘Super Mario Odyssey’ y ‘Pokémon Espada y Escudo’.

¿Por qué los adultos juegas más Nintendo?

Objetivamente los juegos de Nintendo no apelan a audiencias adultas, siendo su enfoque siempre el público infantil y adolescente en la mayoría de los casos.

En su mayoría, los juegos de Nintendo (y sus consolas) son llamativos, coloridos y de fácil acceso; contrario a lo que se pensaría que es el gusto de una audiencia “madura”.

Hay dos factores del por qué Nintendo es tan popular entre los adultos, aún más que entre niños; el primero de estos es precisamente los aspectos mencionados en el párrafo anterior.

La accesibilidad de los juegos de Nintendo permite que cualquiera pueda conectar con alguno de ellos, contrario a otras consolas y sagas, que a veces su complejidad resulta abrumadora para la gente.

El otro factor es la longevidad de la marca, Nintendo ha estado en la industria de los videojuegos desde los 80; permeando ya a 4 generaciones con sus obras.

Los adultos que juegan Nintendo técnicamente han sido fans de la empresa, mínimo desde hace 10 años, por lo que han crecido con ella y son fieles a la misma.

