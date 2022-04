Nintendo siempre ha estado emparentada con el contenido familiar y para niños; es por ello que a muchos ha sorprendido que ahora permita la promoción de un juego erótico para Switch.

Se trata de ‘Hentai Uni’, título de rompecabezas donde (aparentemente) puedes desnudar a las protagonistas; este juego se muestra en la portada de la Nintendo eShop de Switch.

Esto en la sección de “Lanzamientos”; sorprende más que en la descripción dentro de la Nintendo eShop se recalque que se pueda jugar con una mano, usando el gameplay como alusión sexual.

Si bien se podrá decir que Nintendo ya promocionó un juego erótico con ‘Dead or Alive Xtreme 3′, hay diferencias sustanciales entre la obra de Koei-Tecmo y ‘Hentai Uni’.

A pesar del contenido sugerente de ‘Dead or Alive Xtreme 3′, el gameplay del juego no permitía desnudar a las protagonistas, ‘Hentai Uni’ sí; además este último estaría disponible a nivel mundial.

‘Dead or Alive Xtreme 3′ no salió de Asia, precisamente por miedo a la censura occidental; algo que al parecer a Nintendo no le importó en el caso actual.

Nintendo podría lanzar más juegos eróticos en Switch

Lo más “curioso” del caso, es que ‘Hentai Uni’ no sería el último juego erótico de llega a Nintendo Switch, de hecho sería el primero de una larga lista.

De acuerdo con The Wall Street Journal, varios desarrolladores japoneses que se mantuvieron en el anonimato, declararon que Nintendo quiere ser más abierta con el contenido.

Es decir, pondría menos trabas para que juegos violentos o “peligrosos” (eróticos) pudieran ser liberados en Nintendo Switch o plataformas futuras.

Hentai Uni en Nintendo Switch (Especial)

Probablemente con el fin de que el Nintendo Switch sea una plataforma más heterogénea en cuanto a contenido se refiere, abarcando todas las clasificaciones.

Ojo, esto no quiere decir que Nintendo ahora se pondrá a hacer juegos eróticos; sólo permitirá que otras compañías publiquen sus obras en su plataforma.

Nintendo como tal seguirá apostando al contenido familiar; mientras que el Switch podrá albergar contenido para gustos diversos.

Con información de Video Games Chronicle y The Wall Street Journal.