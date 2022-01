Nintendo bloquea 1300 videos de YouTube con música de sus juegos, infringiendo los derechos de autor, según la desarrolladora.

El canal en cuestión pertenece al youtuber conocido como GilvaSunner, el cual ya había tenido problemas con Nintendo anteriormente por la misma razón mencionada.

Bloqueo Nintendo (@GilvaSunner)

Más de 1300 bloqueos de derechos de autor en el canal de YT hoy. Aquí están todas las bandas sonoras que Nintendo ha bloqueado esta vez. @GilvaSunner

De hecho en 2020, GilvaSunner mencionó que también había recibido bloqueos por parte de Nintendo para que bajara los videos donde estaban las bandas sonoras de sus juegos.

GilvaSunner menciona que en esta ocasión recibió 1300 solicitudes de bloqueo de Nintendo que se tradujeron en el baneo de la música de obras como ‘Super Smash Bros. Meele’ y ‘The Legend of Zelda: A Link To The Past’.

El youtuber menciona que no entiende la postura de Nintendo, pues su canal no está monetizado y no genera ninguna ganancia con la obra de la compañía.

Aún así, Nintendo mantuvo su postura y mandó a cerrar todo los videos relacionados a su música. Hay que señalar que GilvaSunner sube canciones de varios título, no sólo de obras de la “Gran N”.

A Nintendo no le gusta que usen su contenido sin permiso

El caso de GilvaSunner y su canal de YouTube es sólo uno de los muchos casos donde Nintendo manda a bloquear una iniciativa de fans que usan su contenido sin permiso.

Nintendo no duda en emprender acciones legales en contra de las personas que comparten videos, música o hacen juegos con sus personajes, sin contar con una licencia.

Si bien Nintendo está en todo su derecho de hacer esto debido a leyes locales e internacionales de derechos de autor; los fans creen que la compañía llega a exagerar.

Nintendo tira videojuego en el que mataban a los Pokémon (Fotografía tomada de video - YouTube)

Esto debido a que muchos de los proyectos de fans son eso, iniciativas independientes que buscan honrar a las franquicias de Nintendo, sin afán de generar ganancias.

No obstante, Nintendo no lo ve así, mandando avisos de “cese y desista” o estas solicitudes de bloqueo para que todo este contenido sea dado de baja.

Aún así, los fans de Nintendo siguen lanzando toda clase de contenido sin permiso de la empresa, pues aunque esta sea muy dura en este aspecto, la gente sigue queriendo muchos a sus franquicias y personajes.

Con información de Kotaku.