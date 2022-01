‘Banjo-Kazooie’ está de regreso gracias a Nintendo Switch Online; tuvieron que pasar 24 años, pero el popular juego de plataformas está de regreso en la consola de la “Gran N”.

Desde este 21 de enero, todos los suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión, ya puede jugar a través de stream el juego original de ‘Banjo-Kazooie’ de Nintendo 64.

En su momento ‘Banjo-Kazooie’ fue considerado uno de los mejores juegos de plataformas, superando incluso en diseño a ‘Super Mario 64′, y aunque no tuvo ventas abultadas, se consiguió una base fiel de fans.

Esto dio como resultado una secuela de ‘Banjo-Kazooie’ de nombre ‘Banjo-Tooie’, que si bien mejoró muchas cosas, tuvo un recibimiento tibio por la audiencia, con pocas ventas.

Tras la compra de Rare por parte de Microsoft, ‘Banjo-Kazooie’ se mantuvo alejado de las consolas de Nintendo, siendo una franquicia exclusiva de Xbox, aunque la compañía no ha producido un nuevo juego desde 2008.

Gracias a un acuerdo entre Nintendo y Microsoft, es que ‘Banjo-Kazooie’ vuelve a estar disponible para jugadores de Switch, sin olvidar que los personajes forman parte de ‘Super Smash Bros. Ultimate’.

El anuncio de ‘Banjo-Kazooie’ también dio a conocer la llegada de ‘The Legend of Zelda: Majora’s Mask’

Además de anunciar el regreso de ‘Banjo-Kazooie’ a las consolas de Nintendo, la desarrolladora también dio a conocer que ‘The Legend of Zelda: Majora’s Mask’ se añadirá a Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión.

Sin embargo, para no quitarle el foco a ‘Banjo-Kazooie’, señalaron que ‘The Legend of Zelda: Majora’s Mask’ estará disponible hasta el mes de febrero en una fecha por confirmar.

Contrario a ‘Banjo-Kazooie’, ‘The Legend of Zelda: Majora’s Mask’ sí ha tenido nuevas versiones para otras consolas de Nintendo, tal es el caso de su remaster para 3DS.

The Legend of Zelda Majora's Mask (Nintendo)

Aún así, ‘The Legend of Zelda: Majora’s Mask’ es uno de los juegos más pedidos por los fans de Nintendo para su servicio online.

De hecho algunos consideran que ‘The Legend of Zelda: Majora’s Mask’ es el verdadero “mejor juego de Zelda” y no ‘Ocarina of Time’ o ‘Breath of the Wild’.

Esta es la razón por la que se anuncie con tanta anticipación la llegada de ‘The Legend of Zelda: Majora’s Mask’ al Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión.