La NASA anunció que el viernes 13 de octubre se lanzará uno de sus proyectos astronómicos más ambiciosos.

La misión Psyche con rumbo al asteroide homónimo, el cual es rico en diamantes y oro.

La misión Psyche de la NASA tardará alrededor de 6 años en llegar al asteroide, y tendrá una duración de unos 8 años, pues la sonda se mantendrá orbitando el astro por un tiempo.

Esto se debe a que el asteroide se encuentra a unos 3 mil 600 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia considerable para cualquier vehículo espacial.

No obstante, se ha desarrollado un sistema de propulsión capaz de acelerar en el vacío del espacio profundo, el cual genera su energía usando paneles solares.

Los cuales generan campos electromagnéticos que expulsan átomos cargados de manera continua. Todo basado en mecánicas del efecto Hall.

Misión Psyche (NASA/JPL-Caltech)

La misión Psyche tiene como objetivo estudiar a fondo el asteroide

Para la NASA, la misión Psyche es una de las más importantes de la historia reciente, pues tendrá como objetivo develar todos los misterios detrás del asteroide.

Pues más allá de su existencia y que es rico en diamantes y oro, la NASA no tiene muchos datos alrededor del asteroide Psyche.

La misión tratará de descubrir qué es lo que se oculta en su centro, además de definir de manera puntual la conformación general de la roca espacial.

Además de que puede ofrecer una perspectiva sobre las consecuencias de las colisiones espaciales, pues es posible que la corteza del asteroide haya sido arrancada debido a varios impactos.

Misión Psyche (NASA)

El estudio de Psyche arrojaría datos sobre el origen de la Tierra

Para los investigadores de la NASA, el estudio de Psyche también es relevante, pues explicaría el origen de los planetas rocosos como la Tierra.

Al ser rico en metales, Psyche tiene las características primigenias de un planeta rocoso que jamás llegó a formarse, teniendo ciertas similitudes con la Tierra.

Es posible que las mencionadas colisiones hayan impedido su formación, esto a pesar de que se encontraba acumulando materia.

No obstante, no se cierra la posibilidad de que las conjeturas alrededor de Psyche estén equivocadas, ya que el asteroide no contaría con óxido de hierro en sus rocas.

Ambos escenarios son bastante prometedores, según la NASA; de tener los mismos elementos que la Tierra, se daría un paso más en el misterio de la formación de los planetas.

Si por el contrario no cuenta con similitudes, el asteroide sería el primer cuerpo original que se descubre en el Sistema Solar.

Con información de NASA