Naruto llegaría a ‘Fortnite’ a mediados de noviembre, de acuerdo con una filtración revelada por “Hypex”, conocido por dar a conocer información del juego por adelantado.

Según este insider, Naruto haría su esperada llegada a ‘Fortnite’ el próximo 16 de noviembre de 2021; con una skin del personaje, además de contenido de Konoha en el Modo Creativo.

De momento no hay nada oficial por parte de Epic, por lo que recomendamos tomar esta información de Naruto en ‘Fortnite’ con cautela.

Fortnite x Naruto se agregará el día 16 junto con un centro creativo de Konoha. Los cosméticos y el centro están * PLANEADOS * para lanzarse ese día a las 2 p.m. UTC / 9 a.m. ET (si la hora cambia, no se enoje conmigo lmao)

No entraré en más detalles, pero prepara tus billeteras jajaja

Hypex