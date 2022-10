Luego de los comentarios desafortunados sobre México y ESLAND 2023, AuronPlay hizo un directo en Twitch donde aclaró las cosas con su comunidad.

Lo primero que dijo AuronPlay en Twitch es que en ningún momento señaló que no quería venir a México a los ESLAND 2023, porque odiara al país y a su gente, todo lo contrario.

Su comentario de que “ está muy lejos ”, se debe a que en efecto, para él que vive en Andorra hacer un viaje a México le resulta en una gran distancia y lo mismo hubiera dicho de cualquier otro lugar.

Además aclaró que cuando dijo “ me da Covid solo de pensarlo ”, se refería a que no pudo ir a los ESLAND anteriores debido a que se enfermó en dicha fecha, lo cual agradeció porque tampoco quería ir a Barcelona.

Finalmente, cuando dice “ gonorrea, mal parido ”, señala que hace referencia a sus fans colombianos, quienes usan esa frase para saludarlo y cada que le donan dinero.

El Rubius siguió a AuronPlay y también aclaró sus comentarios sobre ESLAND 2023 en México

Seguido del video de AuronPlay, El Rubius, otro de los involucrados en la polémica, también aclaró en Twitch lo que se dijo acerca de ESLAND 2023 en México.

El Rubius convino con los comentarios de AuronPlay de que México “ está muy lejos ”, esto porque tanto él como su amigo no les gusta viajar, “somos gatos de casa” menciona en su directo de Twitch.

Además trató de contextualizar al público de que al decir que “ sólo Juan irá a México ”, forma parte de la dinámica que venían arrastrando en las carreras de GTA, que es lo que estaban haciendo en ese momento.

Lo mismo que AuronPlay, El Rubius no dijo explícitamente que no quisiera venir a México a los ESLAND 2023 o que odiara al país y a su gente; sin embargo considera que el tono en que dijo las cosas no fue el correcto.

¿Qué dijo Juan Sebastian Guarnizo acerca de las disculpas de El Rubius y AuronPlay?

Otro de los involucrados en la polémica de ESLAND 2023 en México fue Juan Sebastian Guarnizo, conocido streamer que vive en Monterrey, México, desde hace ya varios años.

Juan Sebastian Guarnizo estuvo presente cuando El Rubius y AuronPlay hicieron sus comentarios sobre los ESLAND 2023; muchos de sus seguidores afirmaron en ese momento que se notaba bastante incómodo.

Tras las disculpas de El Rubius y AuronPlay, Juan Sebastian Guarnizo señaló que no tiene nada más que agregar, pues mantienen su cariño y respeto a los españoles, no tenía la intención de atacarlos.

Considera que hicieron bien en aclarar las cosas, estando de acuerdo con que la manera que se refirieron a ESLAND 2023 y México no fue la correcta; pero creía que todo ya estaba sanjado.

Además mencionó que después de lo sucedido habló con El Rubius y AuronPlay acerca de la oportunidad que sería venir a México; afirmando que en ningún momento se ofendió por los comentarios de sus amigos y compañeros.