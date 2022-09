Uno de los villanos más icónicos que tienen los cómics Marvel es Mephisto, pero ¿quién es este personaje que han pedido aparezca en el UCM desde WandaVision ?´

Mephisto no es un nuevo personaje, sino que apareció por primera vez en The Silver Surfer #3 en 1968 , creado por Stan Lee y John Buscema.

Este personaje es un demonio basado en Mephistopheles de la leyenda de Fausto y se ha convertido en un villano clave, especialmente durante los eventos de House of M de los X-Men o de One More Day de Spider-Man en los 2000.

Aunque Mephisto apareció al principio como un villano de Silver Surfer, durante el paso de los años ha ido evolucionando para ser clave en las historia de personajes como:

Los 4 Fantásticos

La Bruja Escarlata

Visión

Daredevil

Thor

Ghost Rider

Spider-Man

Doctor Strange

En ese sentido, Mephisto ha sido catalogado como un demonio interdimensional que gobierna la dimensión de bolsillo llamada Infierno o Hades.

¿Cuáles son los poderes de Mephisto de Marvel?

Mephisto se ha convertido con el paso de los años en uno de los villanos más icónicos dentro de los cómics de Marvel, por lo cual muchos quieren que aparezca dentro del UCM.

Y es que en ese sentido, los poderes de Mephisto son prácticamente infinitos ya que provienen de todo el mal que hay en la Tierra.

Lo cual ha permitido a Mephisto crear realidades alternas en donde ha logrado atrapar a humanos y superhéroes, lo cual aprovecha para hacer ofrecimientos y apoderarse de sus almas.

Mephisto (Marvel Comics )

El origen de los hijos de Wanda, Thanos y Spider-Man tienen que ver con Mephisto

Mephisto es uno de los villanos más amados y odiados de los cómics de Marvel al poner en aprietos a varios de los superhéroes de los cómics.

De hecho, se especulaba que Mephisto podría aparecer en WandaVision, ya que él es parte fundamental del origen de los hijos de Wanda.

Y aunque en WandaVision cambiaron un poco el origen de los hijos de Wanda, ellos están hechos a partir de una parte del alma de Mephisto.

En los cómics de Marvel, Mephisto fue quien convenció al propio Thanos de utilizar las gemas del Infinito y ha sido el responsable de terminar con el matrimonio de Peter parker y Mary Jane.

El villano Mephisto también fue responsable de crear al Ghost Rider de Johnny Blaze , según los cómics.

Recientemente hubo u n easter egg en la serie de She-Hulk al hacer mención del apellido Blaze y de un demonio transformado en cabra, tal y como hace Mephisto.