‘Loki’: Directora confirma que Mephisto no aparecerá en la serie

Antes de que todo se salga de control, Kate Herron, directora de ‘Loki’, acabó de una vez con las teorías señalando que Mephisto no aparecerá en la serie.

Lo anterior lo mencionó en una entrevista, recalcando que ‘Loki’ sólo se centrará en el Dios del Engaño interpretado por Tom Hiddleston.

Esto surgió luego que varios fans señalaran una imagen donde se puede ver una figura con cuernos, muchos lo interpretaron como referencia a Mephisto.

Loki (Marvel/Disney)

Sin embargo, Kate Herron, afirma que esto es una metáfora a lo que le sucedió a Loki en el MCU, de cómo fue expulsado del cielo (Valhalla).

La directora está consiente de las teorías y rumores; de hecho leyó algunas y se le hicieron interesantes, pero nada de eso se mostrará en la serie.

Además los cuernos no sólo están emparentados con Mephisto, recordemos que el casco de Loki también tiene dos astas.

‘Loki’ sí se ligará con el resto del MCU

Si bien Mephisto no se hará presente en ‘Loki’, lo que sí veremos es una conexión con las otras producciones del MCU, sean películas o series.

Aunque no se sabe si ‘Loki’ hará referencias sutiles o explícitas a los demás proyectos de Marvel, habrá que estar atentos.

De momento ya se sabe que la serie explorará el concepto de las líneas temporales, lo que abre paso al ya promocionado multiverso.

'Loki' (Disney+)

Por ende tendría un enlace directo con ‘WandaVision’, por extensión con ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y ‘Spider-Man: No Way Home’.

Algo curioso es que podría no tener conexión con ‘Thor: Love and Thunder’, pues el propio Tom Hiddleston señaló que no aparecerá en la película.

‘Loki’ tendrá un total de 6 episodios, el primero ya estrenó este 9 de junio a través de Disney+.

Con información de ET Online.