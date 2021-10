‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ presenta su explosivo video musical

Eidos-Montréal y Square-Enix presentaron el video musical ‘Zero to Hero’, tema perteneciente a la banda sonora de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’.

En la mitología de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ esta canción es importante porque es uno de los éxitos de la banda “Star-Lord”, que sirve de inspiración para Peter Quill.

El capitán de la Milano es un gran fan de “Star-Lord” al grado que tomó su nombre para sí mismo y darse a conocer como uno de los mejores cazarrecompensas del universo.

Con este video, Square-Enix y Eidos dan a entender que la música será parte importante de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, como lo es en las películas del MCU.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ contará con canciones de Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benetar, Def Leppard, Blondie, entre muchos otros.

Mismas que sonarán a lo largo de todo ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, ligándose directamente con el gameplay del juego, algo pocas veces visto anteriormente.

La banda sonora de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ ya está disponible en Spotify

Además del video musical, Square-Enix y Eidos anunciaron que la banda sonora de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ ya está disponible en Spotify.

Se trata de alrededor de 30 canciones que sonarán en toda la campaña de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’.

Aquí tienes la lista completa:

Blondie - Call Me

Blue Oyster Cult - Don’t Fear The Reaper

Bobby McFerrin - Don’t Worry Be Happy

Hot Chocolate - Every 1′s A Winner

Wang Chung - Everybody Have Fun Tonight

Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World

EUROPE - The Final Countdown

New Kids on the Block - Hangin’ Tough

Pat Benatar - Hit Me With Your Best Shot

Bonnie Tyler - Holding Out for a Hero

KISS - I Love It Loud

Flock of Seagulls - I Ran

Culture Club - I’ll Tumble 4 Ya

Mötley Crüe - Kickstart My Heart

Simple Minds - Love Song

Rick Astley - Never Gonna Give You Up

Frankie Goes To Hollywood - Relax

Def Leppard - Rock Rock Till You Drop

Rainbow - Since You Been Gone

A-ha - Take On Me

Soft Cell - Tainted Love

Loverboy - Turn Me Loose

Autograph - Turn Up the Radio

Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go

Scandal featuring Patty Smyth - The Warrior

Starship - We Built This City

Twisted Sister - We’re Not Gonna Take It

Billy Idol - White Wedding

Marvel's Guardians of the Galaxy (Square-Enix)

Eso sí, no son todos los temas de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, recordemos que anteriormente se habían anunciado más grupos, como Iron Maiden.

En ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ podrás escuchar todo esto en la rockola de la Milano, además de en el walkman de Star-Lord.

De hecho podrás escoger dos temas para reproducirlos en medio de las batallas, con el fin de motivar a tus compañeros de los Guardianes de la Galaxia.

Por si esto fuera poco, la banda “Star-Lord” lanzará su álbum el mismo día que salga ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ estará disponible el 26 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch