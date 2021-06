E3 2021: Square-Enix y Eidos Montreal revelan ‘Guardians of the Galaxy’

Llegó la gran sorpresa de Square-Enix y Eidos Montreal a E3 2021, se trata ni más ni menos de que ‘Guardians of the Galaxy’.

En un tráiler revelado en si presentación en E3 2021, mostraron parte de lo que nos esperara en esta nueva aventura de Marvel.

Todo indica que el juego se basará en su versión de los cómics, aunque mantendrá el estilo cómico de MCU. Estará disponible en octubre de 2021.

El juego forma parte del acuerdo que firmaron Square y Marvel hace tiempo, que ya nos dio el polémico ‘Marvel’s Avengers’.

Si bien en el tráiler de E3 2021, ‘Guardians of the Galaxy’ se ve muy similar al título de los Vengadores, Eidos señala que tendrá un estilo único.

Lo que podemos asegurar es que mantendrá su espectacular banda sonora ochentera que caracteriza a la saga de películas.

‘Guardians of the Galaxy’ mostró un extenso gameplay en E3 2021

Si el tráiler cinemático no era suficiente, Square-Enix también libero un extenso gameplay de ‘Guardians of the Galaxy’ en E3 2021.

En este gameplay vimos desde las interacciones con los personajes, algunas escenas intermedias y el sistema de combate.

Lo que más destaca del gameplay de E3 2021 de ‘Guardians of the Galaxy’ es la manera en que se manejarán los diálogos y situaciones.

Esto recuerda mucho a Deus Ex, lo cual no es de sorprender, pues se trata del mismo estudio desarrollador.

Suponemos que habrá diferentes resultados en la historia de acuerdo a nuestras acciones y respuestas en las conversaciones.

Sin lugar a dudas luce como una propuesta muy interesante y el E3 2021 sirvió de marco perfecto para su presentación.