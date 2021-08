‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ presenta a Lady Hellbender en su nuevo teaser

Square-Enix lanzó un nuevo teaser de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ donde presenta a Lady Hellbender, personaje con el que interactuará el grupo.

Lady Hellbender se muestra en una cinemática de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, como una mujer cruel y al mismo tiempo carismática.

Pues no pierde el tiempo en centrar su atención en Drax, alabando su físico y la fama que tiene como guerrero en todo el universo.

Otra cosa que muestra este teaser de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, es que incluso en las cinemáticas deberemos de estar atento a lo que sucede.

Pues deberemos de elegir cómo continuar las conversaciones, mecánica que será de vital importancia para el gameplay de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch el 26 de octubre de 2021.

¿Quién es Lady Hellbender?

La aparición de Lady Hellbender en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ sorprende un poco, pues es un personaje relativamente nuevo en Marvel.

Antes de aparecer en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, Lady Hellbender se dio a conocer en el cómic ‘Totally Awesome Hulk’ de 2015.

Ella vivía en un planeta desconocido al lado de su padre y su mascota Beez; sin embargo quedó marcada luego que esta última muriera en una arena de combate.

Lady Hellbender (Marvel Comics)

El propio padre de Lady Hellbender fue el inscribió a Beez en la competencia, como una manera de pagar sus deudas, apostando en contra de la amiga de su hija.

Ya adulta Lady Hellbender se convirtió en regente de Seknarf Nine (donde la vemos en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’), santuario para animales de la galaxia.

Lady Hellbender no es ni villana ni heroína, simplemente busca el bienestar de los animales, aliándose con quien mejor le convenga para lograr esto.