‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ contará con música de Iron Maiden y Kiss (VIDEO)

Eidos Montréal y Square-Enix lanzaron un video dedicado a la música de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ donde se recalca lo importante de este rubro.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ tendrá tres estilos musicales distintos en su soundtrack: orquesta, temas licenciados los 80 y un álbum de rock original.

La banda sonora orquestal fue compuesta por Richard Jacques, nominado a un premio BAFTA, en los famosos Abbey Road Studios de Londres.

Por su parte los temas licenciados de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ harán las delicias de todos los fans del rock, heavy metal y música ochentera.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ contará con temas escogidos de Iron Maiden, Kiss, Hot Chocolate, Rick Astley, New Kids On The Block y muchos más.

Obviamente de los grupos que siguen vigentes, ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ sólo usará los temas lanzados en la década de los 80.

Además estos se podrán reproducir en el walkman de Star-Lord con el fin de inspirar a los demás “Guardianes” en medio de la batalla.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ tendrá su propio álbum y tema de rock

Una de las cosas que más llamó la atención de la música de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, es que Star-Lord tendrá su propia banda y tema.

Esto debido a que en la historia ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, Star-Lord es el nombre de la banda de rock favorita de Peter Quill.

La gente de Eidos Montréal se dio a la tarea de crear una serie de temas originales para representar a esa banda, así como el espíritu del juego.

Guardians of the Galaxy (Square-Enix)

El álbum de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ rinde homenaje a la música rock y a la naturaleza disfuncional de los Guardianes.

No se mencionó si el álbum de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ se podrá obtener por separado.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ estará disponible en PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One, PC, GeForce NOW y Switch (en algunas regiones) el 26 de octubre.