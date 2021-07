‘What If...?’ de Marvel Studios estrena su primer tráiler

Marvel Studios le sigue sacando provecho a Disney+, aún no termina ‘Loki’ ya anunciaron el lanzamiento de su siguiente show, ‘What If...?’.

A través de un tráiler se dio el primer vistazo y la fecha de estreno de ‘What If..?’, serie animada que mostrará versiones alternativas del MCU de Marvel Studios.

El primer episodio de ‘What If...?’ se estrenará el próximo 11 de agosto de 2021, siendo un show semanal como todos los que ha liberado Marvel en Disney+.

Este tráiler nos muestra algunas cosas interesantes como Sharon Carter como la Capitán América, Killmonger salvando a Tony Stark y algunos zombies.

A destacar que casi todos los actores y actrices del MCU dieron su voz a los mismos personajes que interpretaron en la pantalla grande.

Eso significa que ‘What If...?’ traerá de regreso a Robert Downey Jr. como Tony Stark e incluso escucharemos a Chadwick Boseman como T’Challa.

¿‘What If...?’ estará conectada a las otras series y películas del MCU?

De momento se desconoce cuál será el estatus real de ‘What If...?’ en relación a las otras series y películas del MCU; sin embargo, el tráiler arroja algunas pistas.

En el tráiler de ‘What If...?’ podemos ver y escuchar a Uatu, El Observador, quien menciona algo del multiverso y cómo se limita a observar los eventos de este.

Además hay unas escenas donde el Doctor Strange parece que viaja entre realidades, encontrándose en una de estas con Sharon Carter en su versión heróica.

What If..? (Marvel Studios)

Esto podría indicar que ‘What If...?’, más que ser un spin-off, daría el primer paso hacía el tan pubilicitado multiverso del que ha hablado Marvel Studios.

Dando entrada a los eventos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y ‘Spider-Man: No Way Home’ donde aparecera el “Hechicero Supremo”.

No obstante, Marvel Studios no ha dicho nada al respecto, por lo que tendremos que esperar al 11 de agosto saber qué es ‘What If...?’.