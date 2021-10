‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ estrena tráiler al ritmo de Mötley Crüe con la canción ‘Kickstart My Heart’, que formará parte de la banda sonora del juego.

Este tráiler de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ nos muestra el tono de la historia, algunas partes cinemáticas y otras de gameplay, con Star-Lord como protagonista.

Y claro, todo el tráiler de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ está aderezado por ‘Kickstart My Heart’ de Mötley Crüe; dejando en claro la importancia de la música.

Otra cosa que pudimos notar en el tráiler de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es que al parecer sólo podremos usar a Star-Lord durante la aventura.

Esto dejaría de lado al resto del equipo como Drax, Gamora y Rocket como compañeros o ayudantes de Peter Quill, algo que podría decepcionar a algunos.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ (con todo y Mötley Crüe) estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 26 de octubre.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ ha tenido un mejor recibimiento que ‘Marvel’s Avengers’

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ ha tenido un mejor recibimiento que ‘Marvel’s Avengers’, juego que se estrenará en 2020 y que decepcionó a varios.

Contrario a ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, que desde su primer tráiler dejó un buen sabor de boca a los fans; ‘Marvel’s Avengers’ siempre generó dudas.

Y es que para muchos, Eidos ha hecho un mejor trabajo con ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, que Crystal Dynamics con ‘Marvel’s Avengers’.

Lady Hellbender en 'Marvel's Guardians of the Galaxy' (Square-Enix)

Si bien en esencia los dos juegos comparten ciertos elementos en cuanto a mecánicas y estilo, el tono varía mucho entre uno y otro.

Lo cual resalta al recordar que más allá de los estudios, Square-Enix es la casa principal de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ y ‘Marvel’s Avengers’.

De momento sólo tenemos un vistazo superficial a ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, ya veremos si la expectativa se cumple el próximo 26 de octubre.