Will Poulter se une a ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3′ como Adam Warlock tras varios días de rumores acerca de su llegada a la película de Marvel.

Fue el propio James Gunn quien confirmó la participación de Will Poulter como Adam Warlock en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3′ a través de Twitter.

El director señaló que si bien hay muchos rumores falsos en internet, en este caso era cierta la llegada de Will Poulter a ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3′ como Adam Warlock.

James Gunn confirma a Will Poulter como Adam Warlock (@JamesGunn)

Como ustedes saben, a menudo rechazo falsos rumores, así que ... um ... Bienvenido a la familia de los Guardianes, Will Poulter. Es un actor increíble y un tipo maravilloso. Te veo en un par de semanas. James Gunn

Junto con Will Poulter, también se buscó a Regé-Jean Page y George MacKay para interpretar a Adam Warlock en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3′.

Al parecer era uno de los papeles más codiciados por los actores jóvenes de Hollywood, de acuerdo con reportes, todos los que leyeron el guion querían interpretarlo.

De momento no hay fecha de estreno para ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3′; pero por el tuit de James Gunn, todo indica que las grabaciones comenzarán en breve.

¿Quién es Adam Warlock? El personaje que interpretará Will Poulter en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3′

Adam Warlock fue creado por Stan Lee y Jack Kirby para el cómic de ‘Los 4 Fantásticos’, donde un grupo de científicos desarrollaron al ser humano perfecto.

Adam Warlock se mantuvo como un personaje de mediana importancia hasta la saga del ‘Guantelete Infinito’, donde fue él quien derrota a Thanos tras hacerse con las Gemas.

Adam Warlock (Marvel)

Se pudo ver una referencia a Adam Warlock al final de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 2′, por lo muchos esperaban su aparición en la tercera entrega o en ‘Infinity War’.

No obstante, James Gunn negó durante mucho tiempo que Adam Warlock estuviera en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3′, al parecer las cosas cambiaron.

Ahora habrá que ver si el Adam Warlock de Will Poulter se presenta como un aliado o uno de los villanos de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3′.

Con información de James Gunn y Deadline.