‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es como jugar una película del MCU (RESEÑA)

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es como jugar una película del MCU, y eso es un gran acierto por parte de Square-Enix y Eidos Montréal.

Y es que mucho se temía que ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ tuviera el mismo desempeño general que el título de los Vengadores de 2020.

Sin embargo ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ arregla todos los problemas del anterior juego de Square-Enix con la licencia de los héroes.

Marvel's Guardians of the Galaxy (Square-Enix)

Tanto la historia, como los gráficos y el gameplay de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ están muy bien optimizados y se nota un mejor trabajo por parte de las desarrolladoras.

Aunque hay un par de inconvenientes a destacar; pero que afortunadamente no afectan la experiencia general de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’.

Veamos pues que es lo qué nos ofrece ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’.

¿De qué trata ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’?

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ muestra su estilo MCU desde un inicio, pues aunque no se basa en las películas como tal, siendo más cercano a los cómics de Marvel, retoma muchos de los elementos del cine.

En ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ ya formamos parte de los “Guardianes de la Galaxia”, quienes al parecer llevan varios años causando destrozos en la nave Milano.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ comienza con Star-Lord y compañía tratando de capturar un extraño monstruo espacial con el fin de venderlo a la coleccionista Lady Hellbender.

Como sueles suceder con este equipo, las cosas salen mal y ahora tienen una deuda de varios miles de ante la Nova Corps, la policía espacial.

Marvel's Guardians of the Galaxy (Square-Enix)

Ahora los Guardianes de la Galaxia deberán de pagar su multa, al mismo tiempo que se meten en medio de una conspiración que involucra a las mismas autoridades intergalácticas. Es así como da inicio la aventura de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’.

La historia de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es de lo mejor que hemos visto en los juegos de superhéroes, con un buen ritmo, momentos dramáticos; pero sobretodo, mucho humor.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es tal vez el juego que más risas te sacará en la actualidad, los diálogos y las situaciones son propias de algo que pudieras ver en una película del equipo.

Esto significa que todos los personajes mantienen su personalidad característica en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’; Star-Lord es un niño en cuerpo de adulto, Drax es es solemne hasta la parodia, Groot es muy tierno, Rocket es histérico y embustero, y Gamora es la más centrada de todo el equipo.

Lady Hellbender en 'Marvel's Guardians of the Galaxy' (Square-Enix)

Esto hace que conectes muy rápido con la trama de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, haciendo que la historia te interese desde el primer momento.

Además de que ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ aborda temas como la paternidad, la madurez, la amistad, el compañerismo y la responsabilidad, lo que nos da un juego redondo.

¿Cómo se juega ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’?

Contrario a lo que se podría pensar, ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ no te deja jugar con todos los Guardianes de la Galaxia; sólo tendrás acceso a Star-Lord desde el inicio, el resto serán controlados por la IA.

No obstante, estos tendrán algunas secuencias de apoyo que tú podrás desatar con un comando en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, lo cual vuelve a los combates algo caótico y espectacular.

Además ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ te deja personalizar las habilidades que quieres que tus aliados tengan en batalla; asimismo, habrá algunos momentos interactivos donde necesitarás guiar a los personajes para resolver algunos acertijos y avanzar en tu aventura.

Mejorar las habilidades en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ será como en un RPG, cada que terminas una batalla se te otorgará una “experiencia” la cual se irá sumando hasta que juntes 1000, cada que llegues a esa cifra obtendrás un punto de habilidad.

Marvel's Guardians of the Galaxy (Square-Enix)

Ahora bien, el manejo de Star-Lord en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ no es nada del otro mundo, se trata de un pistolero tradicional, con distintos tipos de disparo y técnicas basadas en armas de fuego.

Al principio se siente un poco tosco su control; pero conforme avanza el juego y los combates, te irás acostumbrando a su manejo.

A mencionar que puedes mejorar sus armas, botas cohete y demás en la mesa de trabajo de Rocket, sólo necesitas piezas que encontrarás tiradas en tu camino y que en realidad pocas veces escasean.

Otra cosa interesante de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ son los diálogos interactivos, pues estos no se limitan a las cinemáticas, aparecerán de manera indiscriminada, por lo que debes estar atento.

Marvel's Guardians of the Galaxy (Square-Enix)

Dependiendo de lo que elijas puedes desatar diferentes situaciones en pantalla. Si bien ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ ya tiene un resultado predeterminado, la manera en cómo llegas a este dependera de tus elecciones.

¿Cómo es el mundo de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’?

Esto tal vez decepcione a muchos; pero el mundo de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es totalmente lineal; todo se resume a ir del punto A al B , tanto en gameplay, como en narrativa.

Los escenarios de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ tienen pocas variaciones y estas por lo general se resumen en zonas con piezas o coleccionables, nada más.

Ni siquiera cuando llegas a las grandes ciudades de la galaxia ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ te permite hacer una revisión puntual de la zona.

Marvel's Guardians of the Galaxy (Square-Enix)

De igual manera no puedes elegir las misiones, no hay un mapa como tal o algo similar, todo se basa en capítulos en un escenario donde tienes que resolver un problema para ir a otro escenario.

Aún más, hasta donde vimos ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ no tiene misiones secundarias; salvo la recolección de algunos objetos y nuevos trajes para tus compañeros, no encontrarás NPC pidiendo algo especial fuera de la historia principal.

Esto le resta algo de vida al juego, pues actualmene estamos acostumbrados a que juegos del estilo de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ ofrezcan cierta libertad de elección en las misiones y algunas “sidequests” interesantes.

¿Cómo se ve ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’?

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ se ve espectacular, Eidos Montréal y Square-Enix se lucieron en este aspecto.

Todo en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ se ve hermoso, desde los escenarios espaciales y los monstruos, hasta las explosiones, efectos de luz y partículas que vemos en todo nuestro recorrido.

Sin embargo ,lo que más destaca en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es el diseño de personajes; los modelados son impresionantes, sus expresiones faciales lucen más reales que las de los actores y actrices del MCU.

Marvel's Guardians of the Galaxy (Square-Enix)

La música de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ tampoco se queda atrás, por un lado tenemos una banda sonora original que acompaña muy bien las escenas de combate e historia; mientras que por el otro hay una gran selección de música licenciada.

Como en toda la franquicia actual de ‘Guardianes de la Galaxia’, la música es esencial en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, de hecho en ciertos momentos forma parte del gameplay.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ también tiene ciertas integraciones con DualSense si juegas en PS5; pero en realidad son cosas mínimas, como vibración por sectores y resistencia en los gatillos nada que no se haya visto antes en la máquina de Sony.

¿Vale la pena jugar ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’?

Si eres fan de Marvel, los Guardianes de la Galaxia o los juegos de acción, ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es sin lugar a dudas una muy buena opción para este fin de año.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es un título muy divertido, con un gran fan service y sus aspectos técnicos sobresalen.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es uno de los mejores juegos relacionado a “La Casa de las Ideas” que se ha desarrollado recientemente y no decepcionará a quienes sean seguidores de Star-Lord y compañía.

Marvel's Guardians of the Galaxy (Square-Enix)

No obstante, si buscas una expericia más completa, con buenos niveles de exploración y libertad de elección, ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ no te dará eso.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ es un juego construido por y para su historia, sin apenas salirse de ese guión, para bien y para mal.

Piensa en ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ como si fuera una película del MCU, donde hay pocas variaciones en su historia; pero con una trama y un gameplay suficentemente atrapante como para ir de inicio a fin.