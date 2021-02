'Prince of Persia: The Sands of Time Remake' se retrasa indefinidamente

'Prince of Persia: The Sands of Time Remake' iba a estar disponible a inicios de 2021.

Ubisoft lanzó un comunicado este 5 de febrero anunciando que 'Prince of Persia: The Sands of Time Remake' será retrasado de manera indefinida, siendo la segunda vez que el juego cambia su fecha de lanzamiento en los últimos meses.

Según menciona la desarrolladora, se ha tomado muy en cuenta los comentarios acerca de 'Prince of Persia: The Sands of Time Remake' luego de su presentación en septiembre de 2020, por lo que han tomado la decisión de cancelar el estreno de marzo para tener un juego digno de los seguidores de la franquicia.

De momento no hay ninguna fecha de lanzamiento establecida para la obra, aunque analistas señalan que esta no llegaría hasta la segunda mitad de 2021 en el mejor de los casos, para PS4, Xbox One y PC; aunque no se descarta una posible versión para nueva generación.

'Prince of Persia: The Sands of Time Remake' no gustó a los fans

Aunque no se menciona explícitamente, es probable que el retraso indefinido de 'Prince of Persia: The Sands of Time Remake' se deba al pésimo recibimiento que tuvo el primer tráiler del juego, donde se atacó el apartado visual.

Se señalaron cosas como escenarios poco pulidos, fuentes de luz mal implementadas (todo se veía muy oscuro); pero el principal problema de 'Prince of Persia: The Sands of Time Remake' fue el diseño de personajes, el cual lucía incluso por debajo de la versión original de PS2, Xbox y Game Cube.

Lo anterior motivó a un retraso de dos meses, pues el juego iba a debutar en enero de 2021; pero pasó su lanzamiento a marzo del mismo año. Todo parece indicar que estas 8 semanas extra no eran suficientes para arreglar todos los problemas de la obra.

Ahora sólo resta esperar que Ubisoft nos dé más información en el futuro acerca de este solicitado remake.

Con información de Ubisoft.