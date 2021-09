‘Life is Strange: Remastered Collection’ ya tiene nueva fecha de estreno

Square-Enix anunció la nueva fecha de estreno para ‘Life is Strange: Remastered Collection’, luego de retrasar su lanzamiento para este 2021.

Así, ‘Life is Strange: Remastered Collection’ estará disponible para Google Stadia, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC Steam el 1º de febrero de 2022.

‘Life is Strange: Remastered Collection’ incluirá el primer título de la franquicia, así como el spin-off ‘Before the Storm’, en versiones mejoradas.

Foto: Square-Enix (Foto: Square-Enix)

Ambas entregas tendrán gráficos renovados, nueva captura de movimientos y contenido extra. Aquí tienes todas las novedades de la colección:

Gráficos remasterizados para los personajes y los entornos.

Mejoras en el motor de juego y la iluminación.

Nuevas animaciones faciales con captura de movimientos para Life is Strange.

Contenido Deluxe para Before the Storm (atuendos, episodio adicional «Adiós», atuendo Zombie Crypt).

Originalmente ‘Life is Strange: Remastered Collection’ iba a salir el 30 de septiembre de 2021; pero en el mes de agosto se anunció que el desarrollo se extendería.

Esto debido a que como muchas otras obras, ‘Life is Strange: Remastered Collection’ fue afectada por el Covid-19 y el modelo de desarrollo a distancia.

‘Life is Strange: Remastered Collection’ no incluye todas las entregas de la franquicia

Algo que hay que aclarar (y que ha causado confusión entre jugadores) es que ‘Life is Strange: Remastered Collection’ no incluye todas las entregas de la saga.

‘Life is Strange: Remastered Collection’ no tendrá los juegos ‘Life is Strange 2′ ni ‘The Awesome Adventures of Captain Spirit’.

Aunque estas obras se sitúan de cierta manera en el mismo universo de ‘Life is Strange’, su historia y personajes son diferentes a los del primer juego.

Life is Strange 2 (Square-Enix)

Con ‘Life is Strange: Remastered Collection’, Square-Enix quiere presentar la trama completa de Arcadia Bay, Max y Chloe (esta última aparece en ‘True Colors’).

Aunque todas las tramas se ubican en el mismo universo, estas no se entrelazan como tal más allá de pequeñas menciones o cameos.

Es probable que posteriormente Square-Enix lance otra ‘Life is Strange: Remastered Collection’; abarcando ahora la otra narrativa de su franquicia.