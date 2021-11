‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’ será el primer juego de Riot Games en Netflix (VIDEO)

‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’ será el primer juego de Riot Games en Netflix; como parte de la nueva iniciativa de videojuegos del servicio de streaming.

Esto lo anunció la propia Riot Games en un comunicado y tráiler relativo a ‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’, donde vemos un poco de gameplay.

‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’ será un juego de ritmo/musical, en el cual deberemos de ayudar a Ziggs a construir la bomba definitiva, mientras explotamos todo a nuestro paso.

‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’ estará disponible el 16 de noviembre para Nintendo Switch y PC (a través de diversas tiendas virtuales de videojuegos).

‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’ llegará posteriormente a Netflix, aunque no se anunció la fecha exacta; es probable que lo veamos hasta inicios de 2022.

Riot Games aseguró que cuando esté disponible en Netflix, ‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’ no tendrá costo extra, siendo incluido en la membresía de la plataforma.

‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’ llega después del éxito de ‘Arcane’ en Netflix

El que una desarrolladora como Riot Games planee lanzar ‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’ en Netflix no es sorpresa, luego del éxito que ha tenido ‘Arcane’ en la plataforma.

El pasado 6 de noviembre, Netflix y Riot Games estrenaron ‘Arcane’, la primera serie animada de ‘League of Legends’, la cual actualmente es uno de los contenidos más vistos.

‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’ simplemente viene a reforzar la alianza que hay entre Riot Games y Netflix, la cual ha resultado favorable para ambas.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story (Riot Games)

Claro, ‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’ no es ‘Wild Rift’, estamos hablando de un juego “menor” en la línea móvil de Riot; pero no por eso es menos importante.

El apoyo de Riot Games a Netflix con ‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’, demuestra que toman al servicio no sólo como una plataforma de streaming, también como una ya relacionada al mundo de los videojuegos.

Riot Games es una de las desarrolladoras más importantes actualmente y tener un juego en Netflix podría, a largo plazo, potenciar al servicio en este aspecto.