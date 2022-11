El streamer JuanSGuarnizo habló sobre la compra de Twitter por parte del magnate Elon Musk a lo que dijo que no confía en él debido a que cree que “algo oculta” con la adquisición de la red social.

A través de una trasmisión en Twitch, JuanSGuarnizo fue cuestionado sobre el empresario y dueño de Tesla y Space X de 51 años de edad Elon Musk y la compra de la red social Twitter.

A lo que sin más JuanSGuarnizo de 25 años de edad soltó contundentemente que no confía para nada en Elon Musk.

Ya que él también youtuber JuanSGuarnizo argumentó que al aparecer Elon Musk solo desea empatizar, pero de una manera desesperada, que parece ser que “algo oculta”

“No sé, pero es tanto su necesidad de empatizar como que dices algo ocultas cabrón, no sé a mi es un vato que no me da confianza, lo siento soy de esos conspiranoicos de mie#$%, pero neta no me da confianza”. JuanSGuarnizo

Elon Musk, Twitter (Especial/Reuters)

Elon Musk está desesperado por ser Tony Stark, pero no es un héroe: JuanSGuarnizo

JuanSGuarnizo no solo dijo que Elon Musk no le da confianza tras comprar Twitter, sino también dijo que el magnate está desesperado por ser alguien quien no es.

Pues para JuanSGuarnizo, el ahora propietario de Twitter Elon Musk parece ser que se quisiera ser uno de los personajes entrañables de Marvel nada más ni menos que Tony Stark, alias Iron Man.

Y aunque no tendría nada de malo querer ser como un superhéroe de esos que salva a la humanidad, JuanSGuarnizo apuntó que Elon Musk no tiene nada de un héroe como Tony Stark.

“Está tan desesperado por verse como el Tony Stark real que no sé ver#$%, la gran diferencia es que Tony Stark es un héroe, esa es la gran diferencia”. JuanSGuarnizo

Tony Stark (Disney)

Asimismo, el streamer JuanSGuarnizo también dijo sentir miedo ante Elon Musk pues tiene mucho poder en varios sectores.

Ya que al comprar Twitter, Elon Musk está sumando a su cartera de empresas una muy densa debido al nivel de información que se maneja dentro de la red social.

“Da cu#$% saber que ese vato tiene poder en tanto sector Twitter no solamente, es un umbral de entretenimiento y una red social, Twitter es un umbral de información muy grande muy grande, tener Twitter no es como tener Snapchat no señor, tener Twitter es tener algo muy denso” JuanSGuarnizo

JuanSGuarnizo no confía en Elon Musk (Especial)

A esto JuanSGuarnizo saco a colación el tema de la verificación de cuentas de Twitter, a lo que el streamer ejemplifico que alguien como él no tendría el problema de pagar los 8 dólares que piensa cobrar Elon Musk.

Aunque JuanSGuarnizo señaló que el problema será cuando cualquier persona pague la verificación de Twitter, pero después de hacerlo puede cambiar sus datos y suplantar a otra persona como a él.

Esto luego de que JuanSGuarnizo refrendó su desconfianza a Elon Musk, ante la conversación del streamer español El Rubius de 32 años de edad y el magnate en la cual salieron a colación dichas dudas.