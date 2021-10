‘GTA: The Trilogy’ ya tiene fecha de estreno y precio en México (VIDEO)

‘GTA: The Trilogy’ ya tiene fecha de estreno y precio en México; esto se reveló a través de un nuevo tráiler que Rockstar lanzó este viernes 22 de octubre.

En este nuevo avance de ‘GTA: The Trilogy’, se muestra el trabajo que hizo Rockstar para mejorar el aspecto de los juegos en cuestión: ‘GTA III’, ‘GTA: Vice City’ y ‘GTA: San Andreas’.

Se mejoraron las fuentes de luz, las texturas y el diseño de personajes; para finalmente revelar al final del tráiler que ‘GTA: The Trilogy’ estará disponible el 11 de noviembre.

‘GTA: The Trilogy’ llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en formato digital, a través de las tiendas virtuales de cada una de las plataformas.

También habrá una edición física de ‘GTA: The Trilogy’; pero tendrás que esperar hasta el 7 de diciembre para poder conseguirla en los sistemas mencionados.

Además, si eres usuario de Xbox, te alegrará saber que ‘GTA: San Andreas’, en su versión de ‘GTA: The Trilogy’, estará disponible el mismo 11 de noviembre en Game Pass.

¿Cuánto costará ‘GTA: The Trilogy’ en México?

Cuando se anunció ‘GTA: The Trilogy’ se corrió el rumor de que costaría 70 dólares, que en México serían unos 1700 pesos, apróximadamente ya con impuestos.

Bueno, ahora que ya se dio la fecha de lanzamiento de ‘GTA: The Trilogy’ también se publicaron los precios de la colección en consolas para nuestro país.

Si bien ‘GTA: The Trilogy’ no es nada barato, por lo menos te podemos decir que en México no alcanzará los mencionados 1700 pesos. Aquí tienes los costos:

Xbox: 1199 pesos

PlayStation: 1209.96 pesos

Nintendo Switch: 1399 pesos

Trilogía GTA (Rockstar)

Recordamos que estos precios son de las ediciones digitales de ‘GTA: The Trilogy’, el costo de la edición física aún no está disponible en las tiendas virtuales.

También hay que mencionar que en algunos casos (como en PlayStation) se tendría que agregar el impuesto a compras digitales, que serían unos 120 pesos extra.

‘GTA: The Trilogy’ es una de las obras más esperadas por los fans, Rockstar espera que sea un éxito en ventas en todas las plataformas.

Con información de Rockstar.