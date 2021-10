‘GTA’ confirma los rumores y anuncia su trilogía remasterizada (VIDEO)

Pues esta vez los rumores fueron ciertos, Rockstar anunció este viernes 8 de octubre la remasterización de la trilogía de ‘GTA’ que saliera en la época del PS2.

Con un breve teaser se presentó oficialmente la ‘Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’, que saldrá en los últimos dos meses de este año.

Como podrán imaginar la colección incluirá ‘GTA III’, ‘GTA: Vice City’ y ‘GTA: San Andreas’; tal y como fueron lanzados hace ya más de 10 años.

Se espera que la trilogía de ‘GTA’ cuente con algunas mejoras gráficas y ciertos ajustes en partes del gameplay, que no estaban bien implementadas por las limitaciones.

No hay indicios que la colección de ‘GTA’ vaya a incluir más contenido, tomando en cuenta que los originales salieron en una época previa al DLC.

‘Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Algo a destacar es que será la primera vez que estos juegos de ‘GTA’ lleguen a una consola de Nintendo, pues los originales jamás llegaron a sus plataformas.

Fans están decepcionados porque no se anunció ‘GTA 6′

Aunque la trilogía de ‘GTA’ era solicitada por varios, una buena parte de los fans de la franquicia están decepcionados porque aún no se sabe nada de ‘GTA 6′.

Varios pensaron que el teaser de la trilogía de ‘GTA’ era la esperada revelación de la sexta parte, cosa que no fue así.

Y es que mientras en la época del PS2 y PS3, se lanzaron alrededor de 5 ‘GTA’ (sin contar versiones para móvil y portátiles), en los últimos 8 años sólo se ha tenido un juego.

GTA V (Rockstar)

‘GTA V’ ha dominado las consolas desde 2013, teniendo versiones para PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC y muy pronto para PS5 y Xbox Series X/S.

A los fans les parece excesivo que Rockstar no haya optado por desarrollar un nuevo ‘GTA’ y en su lugar dé el mismo juego en cada generación y plataforma de estreno.

Habrá que ver si en 2022, Rockstar da la sorpresa y revela de una buena vez el nuevo ‘GTA.

Con información de Rockstar.